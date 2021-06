Svjetska prvakinja: 'Gušila me, no nisam htjela predati, po cijenu nesvijesti'

Nakon što je vlastitom nacionalnom savezu priredila najljepši mogući poklon za 70 godina džuda u Hrvatskoj - naslov svjetske prvakinje izboren protiv suparnice (Yoko Ono) iz postojbine džuda - Barbara Matić je, još sva zadihana, kazala:

- Ne znam što reći. Trenutno sam presretna. Sutra me pitajte.

No, i prije tog sutra, provela nas je kroz svoje najteže trenutke u finalnoj borbi, a to je onih posljednjih 20 sekundi kada se našla u Japankinom hvatu gušenja. Bio je to istinski test otpornosti i volje.

- I kada me gušila, nisam htjela predati. Rekla sam sebi ili ću zaspati ili će sudac to prekinuti, ja tapkati nisam mislila. Poslije sam se uspjela ipak malo okrenuti i ona me više nije gušila. Čula sam trenera kako viče "ne predaj, ne predaj". Kad je borba završila, nisam mogla vjerovati. Presretna sam, sve je ovo trenutka pre...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo hrvatsko svjetsko zlato u povijesti ovog sporta, sat i prigodnu novčanu nagradu (20.800 eura), primila je iz ruku Hrvoja Lindija, sportskog direktora Europske judo federacije i glavnog tajnika Hrvatskog judo saveza.

Intoniranje "najljepše himne na svijetu" Barbara ne ispratila vlažnih očiju, a nekako smo uvjereni da ovo nije posljednji put u njenoj karijeri da je na najvećoj pozornici suzama radosnicama ispratila izvođenje "Lijepe naše domovine".