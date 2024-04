Svi se klanjaju Luki Modriću: 'Ustanite i zaplješćite mu! On je jedini na svijetu koji ovo može...'

Sjajnu utakmicu odigrao je Luka Modrić u nedjelju navečer. Madridski Real s 3:2 pobijedio je Barcelonu u posljednjem ovosezonskon El Clasicu i tako na šest kola od kraja španjolskog prvenstva otišao na vjerojatno neuhvatljivih 11 bodova prednosti pred katalonskim klubom. Pogotke na Santiago Bernabeuu zabili su Vinicius Junior, Lucas Vazquez i Jude Bellingham s Realove, odnosno Andreas Christensen i Fermin Lopez s Barcine strane. Pogodak Bellinghama u sudačkoj nadoknadi odlučio je pobjednika, a Luka Modrić je odigrao svih 90 minuta.

Ne samo to, Modrić je bio Realov kapetan na utakmici. Imao je 79 dodira s loptom, 89% uspješnost dodavanja, jedno ključno dodavanje, pet od pet uspješnih dugih lopti, kreirao je jednu veliku priliku, uputio dva udarca na gol te je samo 12 puta izgubio loptu iz svog posjeda.

Ne treba raditi preveliki uvod u to koliko su španjolski mediji nakon utakmice nahvalili kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Nema tko se nije našao na popisu onih koji su o Luki Modriću govorili biranim riječima.

Tako je u Marci, najtiražnijem španjolskom sportskom dnevnom listu Modrić za svoju izvedbu dobio ocjenu 8. A ovo je njihov komentar na kraju utakmice:

- Hrvatski veznjak sve više ulazi u ritam kako vrijeme odmiče. Odigrao je 90 minuta i pokazao da nije izgubio ni trunku kvalitete u sve ovo vrijeme koje je proveo više na klupi nego na terenu. Njegova kvaliteta je bez premca, a na terenu radi isto kao i prije, unatoč prolasku godina. Treba ustati i pljeskati ovom igraču. Vječni broj 10.

A list AS ga je prozvao nogometnim Petrom Panom.

- On je jedini nogometaš na svijetu koji sa svakim rođendanom koji proslavi igra bolje. Odigrao je utakmicu vrijednu pohvala kad je to bilo najpotrebnije. Nadamo se da će se u klubu složiti i produžiti mu ugovor na još jednu godinu. Madrid je s Lukom u sastavu bolja momčad, a bolja mu je i situacija u svlačionici - piše AS.