Suđenje je katastrofa, deset kardinalnih grešaka pronašli smo u četiri kola. Kustić poslao jasnu poruku Bruni Mariću

Kao i u protekle dvije sezone, hrvatski su nogometni suci nakon solidnog uvodnog dijela, oko osmog-devetog kola HNL-a ušli u popriličnu crnu rupu u svojoj formi, a ovosezonska crna rupa vjerojatno je i najlošija. Ne valja inače prelako krivnju svaliti na suce jer to nije uvijek nužno točno. No to da se ove sezone golim okom, i to prečesto, vide greške koje se - barem u 2022. godini, sa svim dostupnim alatima - ne bi smjele događati, to je u potpunosti točna tvrdnja.



- Što se tiče suđenja, nisam baš zadovoljan. Ne želim se miješati u njihov posao, ali sigurno je da nisam zadovoljan nekim odlukama. To sam iznio i predsjedniku komisije Bruni Mariću i želim da se već uskoro vidi bolje suđenje i da svi budemo zadovoljni - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.