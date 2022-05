Subotić: Konačno smo Zadar pobijedili i na Gripama

Važan korak prema finalu doigravanja za prvaka Hrvatske napravili su Cibona i Split, prvoplasirana i drugoplasirana momčad ligaškog dijela natjecanja. U prvoj utakmici polufinalne serije, koja se igra na dvije pobjede, cibosi su na svom parketu pobijedili Goricu (84:74), a žuti su na Gripama nadjačali Zadar (74:64), velikog dalmatinskog rivala.

Nije baš "vukovima" išlo glatko s turopoljskim "bikovima", dugo su lomili njihov snažan otpor, no uspjeli su domaćini limitirati velikogoričke braniče (Kalajžić 11, Kapusta 10, Uljarević 5) a oni su udarna snaga ovog sastava. S druge strane, cibose je predvodio raspoloženi krilni centar Roko Prkačin koji je odigrao jednu od svojih boljih ovosezonskih utakmica. Mlađahni Cibonin kapetan uknjižio je 26 koševa, uz šut iz igre 84 posto, i osam skokova, a dvoznamenkasti u njegovoj družini bili su još Nakić (13 koševa) i Gegić (11 koševa).

Ciboni se vratio Radovčić

Radosna vijest za Cibonina trenera Gašpera Okorna bila je da se, nakon operacije šake, ranije no što se očekivalo u stroj vratio "ratnik s klupe" Krešo Radovčić (6 koševa, 2 asista).

- Bila je ovo očekivano teška utakmica. Bili smo odveć nervozni i kao da smo si stavili previše tereta na ramena. Loše smo izgledali u prvoj dijelu susreta, ali kako god gledamo imamo kvalitetu i širinu. To nam je omogućilo da prelomimo utakmicu i dođemo do vodstva 1-0 u seriji što nam psihološki puno znači. Za drugu utakmicu, onu u ponedjeljak u Gorici, nastojat ćemo se smiriti i odigrati dobro - kazao je trener Okorn na kojeg se nadovezao kapetan Prkačin svjestan da on i suigrači nisu smjeli Gorici dopustiti čak 15 napadačkih skokova, od čega je lakonogi Baković uhvatio čak šest napadačkih odbijanaca.

Stoga je mlađahni kapetan priznao i upozorio svoju momčad:

- Mučili smo se više no što smo trebali. Pa oni su igrali s Cedevitom prije tri dana i imali su više energije nego mi. Ne znam čemu to pripisati, a ako mislimo pobijediti i u Gorici moramo biti puno bolji. Nadam se da ćemo odigrati dobro u utakmici u kojoj možemo izboriti ulazak u finale.

U pobjedi Splićana, prvoj ovosezonskoj nad Zadrom na svom parketu, prednjačili su braniči Perković (22 koša, šest trica) i Shorter (23 koša, četiri trice) koji je imao jaku završnicu nakon omjera 62:62. Pogodio je tada američki branič tešku dvicu i još težu tricu, a bio je precizan i s crte za slobodna bacanja.

- Napravili smo važan korak i napokon odigrali dobru domaću utakmicu protiv Zadra. Nismo još blizu cilja. Znamo kakva nas utakmica očekuje u Zadru. Nakon šest-sedam minuta nervoze smo se stabilizirali i počeli dominirati u skakačkom dijelu i to je bio presudan faktor da smo utakmicu držali pod kontrolom. Ugođaj je bio standardno odličan, vjerujem da su navijači mogli otići kući zadovoljni. Dali su nam vjetar u leđa da povedemo u seriji s 1:0 i hvala im na tome - guštao je u važnoj pobjedi Splitov trener Srđan Subotić.

A njegov kolega sa suparničke klupe Srđan Helbich bio je značajno manje rječit jer ga je dotukla letargija njegove momčadi u završnici:

- Čestitam Splitu na zasluženoj pobjedi. Moj komentar utakmice je 41 skok Splita, od čega 17 napadačkih, naspram naših ukupno 22. Mislim da to sve govori. U napadu smo imalo premalo raspoloženih igrača.

A raspoloženi, tek donekle, Amerikanac Justin Carter (16 koševa) i Dario Drežnjak (12 koševa, 5 skokova) dok je kapetan Dominik Mavra (bez koša iz igre, zabio jedno slobodno bacanje) bio prilično nezapažen. Šuterski se nije istaknuo niti drugi razigravač Martin Junaković (šest koševa) no on je barem imao osam asistencija. Među onima koji su podbacili, a očekivalo se od njih puno više, bio je i Zadrov američki centar Trevor Thompson (4 koša, 3 skoka) pa se vidjelo koliko momčadi nedostaje teško ozlijeđeni (Ahilova tetiva) krilni-centar Domagoj Vuković.

Furnir najistočniji premijerligaš

Istovremeno, u Jazinama se igrala vrlo važna utakmica za jedan drugi zadarski klub. Naime, Sonik Puntamika igrala je prvu utakmicu razigravanja za ostanak u HT Premijer ligi i pri tome pobijedila Bosco s 85:79 pri čemu su Zagrepčani, u završnici utakmice, propustili lijepu priliku da taj zaostatak bude još i manji.

A hoće li tih "plus šest" biti dovoljno za ostanak u najvišem rangu vidjet će se u Zagrebu u ponedjeljak kada se igra druga i završna utakmica serije. Naime, u ovom razigravanju igra se na dvije utakmice pa će, u slučaju jednakog broja pobjeda (1:1) odlučivati koš-razlika.

Ako bi se Bosco, predvođen obećavajućim mladim trenerom Ivanom Tomasom, plasirao u najviši rang, HT Premijer ligu činilo bi šest klubova iz Zagrebačke županije odnosno pet iz glavnog grada (Cibona, Cedevita Junior, Dinamo, Furnir i Bosco plus Gorica). A za hrvatsku košarku sigurno nije dobra ni vijest da će sljedeće sezone najistočniji premijerligaš biti Furnir iz istočnog zagrebačkog predgrađa Dubrave jer su Osijek Vrijednosnice.ispale u Prvu ligu odnosno niži rang natjecanja, a Broda u najvišem rangu odavno nema.