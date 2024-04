Što nakon nezapamćenog incidenta u hrvatskom sportu? Nexe u velikom problemu, kazna prijeti i Vujoviću

Dan kasnije u Našicama se samo priča o rukometu. U svakom kafiću, na ulici, tržnici, rukomet je tema broj jedan. Nažalost, ne priča se o sjajnoj rukometnoj utakmici između Nexea i Zagreba, o sjajnoj atmosferi u dvorani, o prazniku rukometa.

Suze same teku...

Nažalost, dogodile su se ružne scene, kakvima nije mjesto u sportskim dvoranama. U 29. minuti i 54. sekundi sat u dvorani OŠ Kralj Tomislav stao je i više se nije pokrenuo. U tom je trenutku slovenski igrač u dresu Nexea, Marko Bezjak, u prolazu prema svojoj klupi udario delegata Antu Josića, bivšeg rukometnog suca, koji je pao na parket. Napad na službenu osobu automatski je značio prekid utakmice. Ta je odluka donesena 20 minuta nakon pada Josića na parket našičke dvorane i za to ​ su vrijeme igrači obiju momčadi nepotrebno čekali, a znalo se da se utakmica neće nastaviti.

– Nažalost, u ovom trenutku ne mogu razgovarati, htio bih samo plakati od tuge i jada. Ne mogu se ni prijateljima javiti na telefon, suze same teku i osjećam veliku bol u duši – kratko se javio Anto Josić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Disciplinska komisija Hrvatskog rukometnog saveza imat će pune ruke posla. Prvo će morati ustanoviti je li Bezjak namjerno ili slučajno gurnuo Josića. Snimka postoji pa će mjerodavni ljudi dati svoju procjenu. Vodstvo našičkog kluba u potpunom je šoku. Organizacija utakmice bila je dobra, organizirano je zajedničko druženje navijača Nexea i Zagreba. Na tribinama nije bilo nikakvih problema, svatko je navijao za svoje, korektno, bez pogrdnih riječi. I onda se dogodio incident na koji nitko nije računao, koji se nije smio dogoditi u najvećem rukometnom derbiju. I to kod sedam pogodaka prednosti za Zagreb. Da, svi će se složiti da je Zagreb u ovom trenutku bolji od Nexea, barem za 40 posto. Zagreb trenutno igra obranu koju Našičani nisu mogli rješavati, pogotovo ne nakon što je Moslavac, najbolji igrač Nexea, morao izići u 17. minuti. To je bio jedini igrač koji je imao rješenja za prolaz kraj Srne i Gojuna.

Sada se s nestrpljenjem čekaju kazne. Sigurno je da će se utakmica registrirati s 10:0 u koristi Zagreba i da će se Našičanima oduzeti jedan bod. To znači da će nakon petog kola Zagreb biti prvi s deset bodova, Sesvete druge s osam, a Nexe tek treći s pet bodova. I tu se sada vrlo lako može dogoditi da Našičani na kraju budu tek treći. Za očekivati je da će Sesvete i Nexe u drugom dijelu sezone Lige za prvaka izgubiti od Zagreba. Za očekivati je također da će Nexe pobijediti Sesvete na svom parketu, ali to neće biti dovoljno za drugo mjesto jer će Sesvete imati bod više. Osim ako Sesvete ne izgube negdje drugdje. Našičanima u tom slučaju visi i nastup u Europskoj ligi i morat će se zadovoljiti igranjem u Europskom kupu. Jasno, Našičani će se sigurno žaliti na oduzimanje boda.

Bezjak suspendiran

Što se tiče ostalih kazni, za očekivati je da će Bezjak biti kažnjen i on je automatski suspendiran pa sigurno neće igrati u četvrtfinalu Kupa u Gorici protiv istoimenog prvoligaša, 10. travnja. Kažnjeni bi mogli biti još neki sudionici gužve koja je nastala pri prekidu utakmice – Veselin Vujović, trener Nexea, Velkavrh, igrač Nexea, a mogao bi biti i kažnjen klub zbog loše organizacije, iako je organizacija do prekida bila na visokoj razini. Potvrdit će to i gostujući navijači, ali i čelnici Zagreba koji su se našli na tribini.