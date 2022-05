Što će biti s Dinamom nakon ove sezone? Na odlasku prva imena kluba, evo tko točno

Dinamu je još ostalo odraditi slatku formalnost, pokušat će u zadnjem kolu prvenstva slaviti nad Hajdukom, pa onda primiti pehar i medalje za osvojeni naslov prvaka. Reprezentativci će potom u nacionalne selekcije, ostali igrači na odmor, ali sad kreće pravi posao u "gornjem domu" maksimirskog kluba.

Bez sportskog direktora

Iako se zapravo radi neprekidno, prati igrače i razmišlja koga dovesti kao pojačanje, kao prinovu, koliko novca potrošiti, ali i kako se postaviti prema ponudama koje stignu za igrače Dinama. No, plavi u ovom trenutku nemaju trajno trenersko rješenje, a nominalno nemaju ni sportskog direktora. Tu su funkciju prije obnašali Damir Krznar i Željko Kopić koji su bili i treneri i sportski direktori, a Ante Čačić koji je privremeni trener, nije uzeo i tu drugu fotelju.

Sportski direktor i trener trebali bi biti glavni kreatori sportske politike kluba, skupljene informacije o mogućim pojačanjima dobro analizirati i donijeti važne odluke. No, budite uvjereni da će se, ako Dinamo i ne bude tako skoro imao sportskog direktora, normalno raditi.

Kad je o dolascima riječ, navodno je sve već riješeno s dosadašnjim igračem Norwicha na privremenom radu u Rijeci, Josip Drmić trebao bi biti novo pojačanje u vrhu napada Dinama. Blizu je i zadnji vezni iz bečkog Rapida Robert Ljubičić. I zacijelo to neće biti sve, ali prije svega će ovisti o tome tko će u ovom prijelaznom roku napustiti Maksimir. I nekakav egzodus, pogotovo stožernih igrača ne treba očekivati, no naravno da sve ovisi o ponudama.

Ima puno "vruće robe" u Dinamu, no realizacija transfera nikad nije jednostavna. Sjajni vratar plavih Dominik Livaković imao je ponudu za ligu petice prije nekoliko ljeta, ali nije bio zainteresiran, želio je klub u kojem će braniti, ali i boriti se za nešto, a ne klub prosječne snage. Livaković je jedan od opravdano najskupljih igrača plavih u ovom trenutku, no golmani se baš lako ne prodaju, pogotovo ako im je cijena desetak milijuna eura. No, dođe li prava ponuda, koja će zadovoljiti i Dinama i Livakovića klub mu neće raditi problema, a ima Ivana Nevistića koji je posuđen Lokomotivi. Ista je stvar i s Oršićem, on je mogao prošlog ljeta u Burnley, novac nije bio problema, ali su u Dinamu odlučili (pametno) da im Oršić treba i on je ostao bez "durenja" igrao je i dalje vrhunski. Luka Ivanušec je u vrhu onih koji bi mogli otići, mlad je, dokazao se iako ga je ozljeda ovog proljeća zaustavila u još boljoj prezentaciji.

No, zato je ovu sezonu sjajno iskoristio Josip Šutalo, dečko je imao pokoju grešku što je normalno za mladog igrača, ali on bi mogao postati i najskuplji eksponat plavih jer takvih stopera je malo, a sjetimo se samo kakav je transfer napravio Joško Gvardiol. Njega bi bilo šteta izgubiti, ali novac, prava ponuda, mogu i njega odvući iz Dinama.

No, Dinamo već dulji niz godina pokušava sve glavne igrače zadržati do pred kraj prijelaznog roka kako bi s plavima odradili za klub životno važne kvalifikacije za Ligu prvaka. Jer, tu je riječ o velikom novcu, a Dinamo od Uefinih nagrada i prodaje igrača živi pa zato tu treba pametno balansirati.

Gužva s napadačima

Dolaskom Drmića u vrh napada konkurenciju će dobiti Bruno Petković koji se ipak probudio u završnici sezone, ali za njega zanimanje više nije tako veliko (izdašno novčano) kao kad je igrao vrhunski. No, dolazak još jednog napadača znači da će netko od postojećih otići, ne bude li to Petković, bit će to netko drugi. Vjerojatno vrijedni Komnen Andrić koji ima još godinu dana ugovor s plavima i koji nam je rekao da će o svemu razgovarati s klubom na kraju sezone, treba vidjeti što će s biti s Denijem Jurićem, ali i Sandrom Kulenovićem kojem istječe posudba u Lokomotivi. Vraća se i ofenzivni Antoniio Marin koji je jako dobro igrao u Šibeniku. On i Tolić mogli bi dobro doći plavima ako ode Ivanušec.

Blizu su odlasku, iako ne za nekakav veliki novac, Francuz Kévin Théophile-Catherine koji ima ugovor još samo godinu dana, vjerojatno i Iranac Sadegh Moharrami koji u zadnje vrijeme malo igra, a treba minutažu zbog svoje reprezentacije i odlaska na Svjetsko prvenstvo u Katar.

Plavi trebaju s Emirom Dilaverom, Dinom Perićem i Amerom Gojakom vidjeti što i kako dalje, pa sa Štefuljem.... ima tu dosta posla za sportski sektor.

