Stižu pohvale na račun Luke Modrića! Sjajno se snašao u potpuno novoj situaciji

Trener Real Madrida, Zinedine Zidane, rekao je u četvrtak navečer nakon prvenstvene pobjede od 3-0 nad Valencijom kako je hrvatski reprezentativac Luka Modrić dobro interpretirao igru tijekom 90 minuta koje je proveo na travnjaku.

Upitan na konferenciji za medije zašto je počeo utakmicu s četiri vezna igrača, a ne tri kao što obično radi, Zidane je odgovorio: "Nije to bilo zato što smo igrali protiv Valencije. Svidjela mi se drugačija Modrićeva pozicija. Dobro je interpretirao igru između linija. Zato je došlo do poteza nakon kojeg smo zabili prvi gol, odnosno do akcije između Luke, Hazarda i Benzeme".

Zidane je u udarnoj postavi izveo na travnjak četvoricu veznih igrača - Modrića, Casemira, Tonija Kroosa i Federica Valverdea.

Novine AS su u svom izvještaju istaknule kako je Modrić igrao na desnoj strani na sredini terena.

"Postao je bolji u drugom dijelu, približavajući se kaznenom prostoru tražeći rupu u obrani Valencije", naveo je taj medij. Nakon što je prvo poluvrijeme završilo 0-0, Real Madrid je u nastavku zabio tri pogotka.

Madridska momčad je ovom pobjedom ostala na drugom mjestu s dva boda zaostatka za vodećom Barcelonom. Do kraja prvenstva je još devet kola.

"Važno je ono što mi radimo. Ovo su bila tri boda protiv velikog protivnika, koji je dobro odigrao prvo poluvrijeme, s puno ritma", rekao je Zidane.

"Pogledat ću nadolazeću utakmicu Barcelone i Seville, no neću imati u glavi pomisao da će Barcelona kiksati ondje. Znamo kakva je situacija, neću se stavljati u glavu drugih momčadi, nego ćemo ovisiti sami o sebi", dodao je.