Stipe Miočić se vraća u ring: Evo tko bi mu trebao biti sljedeći protivnik

Zacijelo se pitate što se zbiva sa Stipom Miočićem, jedinim teškašem u povijesti UFC organizacije koji je branio naslov šest puta? Više od godinu dana prošlo je od njegove posljednje borbe i poraza od Ngannoua (21. ožujka 2021.), a Stipe u borilištu nema. Štoviše, nema ga ni u medijima, a tek iz pokoje objave na društvenim mrežama može se zaključiti da uživa u dvostrukom očinstvu, ali i da je voljan i dalje boriti se. Dakako, ako ponuda bude prava.

Sada je stalni vatrogasac

A kako ponude za trilogiju s Ngannouom nije bilo, ni Stipe se nije javljao. Naime, on nije tip koji će se boriti da bi se borio i ponešto zaradio. Ne, nakon što je imao mukotrpan put do svjetskog vrha, on želi samo velike borbe, ponajprije one za naslov i ništa manje od toga.

Doduše, ovog časa smiješi mu se jedna u kojoj ulog ne bi bilo pojas teškaškog prvaka UFC-a, ali je jednako intrigantna. Naime, Jon Jones, borac kojeg mnogi smatraju najvećim UFC borcem svih vremena, odlučio je nastaviti karijeru u teškoj kategoriji i prvi protivnik na tom putu trebao bi mu biti američki Hrvat.

A to je borba koju MMA fanovi žele vidjeti. Može li Jon Jones biti i približno dobar u teškoj kao što je bio u poluteškoj kategoriji, kojom je godinama dominirao? Može li se Bones suzdržati od nevolja i nesređenog života? Može li se Stipe, čiju karijeru je počeo prožimati miris naftalina, jednako uspješno vratiti kao što je to činio nakon poraza od Dos Santosa ili pak Cormiera? Može li Miočić s 40 na leđima biti jednako žestok kao što je to činio za vrijeme vladanja teškom kategorijom?

Sve su to pitanja na koja MMA fanovi traže odgovor, pa tako i na ono stigne li se Miočić uopće spremiti za takav dvoboj ako se zna da je počeo raditi kao stalno zaposleni vatrogasac. Naime, svih ovih godina to mu je bio povremeni posao, no od ove godine je u stalnom radnom odnosu.

S obzirom na to da je dovoljno zaradio da ne mora biti stalno zaposlen, mnogi se MMA protagonisti pitaju što mu to treba. A njemu je to važno iz više razloga. Prvi je što želi biti društveno koristan, voli spašavati ljude i njihovu imovinu. Usto mu je praktičnije ako mu zdravstveno osiguranje za njega i obitelj plaća netko drugi, a ne on sam.

Kad ga je poznati voditelj Joe Rogan pitao, još dok je bio UFC-ov prvak, za kog vraga on radi taj povremeni posao vatrogasca kada mu to nije egzistencijalna nužda, Stipe mu je odgovorio da treba nešto čime će se baviti kada okonča sportsku karijeru. A nešto od toga započeo je i prije pa se bavi kriptovalutama i bankomatima.

Tko god da u toj borbi pobijedi – a kladioničari prednost daju Jonesu – bio bi u prilici postati svjetskim teškaškim prvakom, Jones prvi, a Miočić treći put. Jer, kako sada stvari stoje, teško da će se aktualni prvak Ngannou vratiti u kavez kada u ringu jednom borbom može zaraditi više nego s pet obrana UFC-ova naslova prvaka. UFC od Ngannoua traži da potpiše ekskluzivni ugovor, a on želi nastupati i sa strane pa je teško vjerovati da će tu doći do dogovora. Posebice ako se zna da je i svjetski boksački prvak Tyson Fury voljan boriti se Ngannouom kojemu je trenutačno zarada ispred bilo kakvog sportskog prestiža. A s obzirom na to da dolazi iz zemlje (Kamerun) u kojoj je i 100 dolara veliki novac, nije ga teško razumjeti.

Zapravo, njih dvojica su tu borbu već su i najavila, i to još u ringu, nakon Furyjeve pobjede nad Dillianom Whyteom. Dok je davao izjave ESPN-ovu novinaru, Fury je pozvao Ngannoua u kadar zagrlivši ga i kazavši:

– Bit će to vrlo posebna borba, nikad viđena u povijesti borilačkih sportova. Ovdje ne govorimo o dva lakaša nego od dva superteškaša – kazao je Fury na kojeg se nadovezao Ngannou:

– Bit će to hibridna borba, s miksanim pravilima, s MMA rukavicama, ali u ringu.

Hibridna borba za veliku lovu

Da je riječ o već načelno dogovorenom meču, potvrđuje i to da je već izrađena računalna simulacija tog dvoboja u kojem Fury pobjeđuje nokautom što Ngannoua zacijelo ne bi toliko pogodilo jer bi kući otišao sa svotom kakvu je u UFC-u mogao samo sanjati.

Koliko god nam "crossover" mečevi izgledali više kao ekshibicije nego prava borba, moramo priznati da nas ovaj sraz titana već danas, a ne znamo ni mjesto ni vrijeme njegova održavanja, jako intrigira.

