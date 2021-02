Predstavljen novi trener Jovanović: Cibona će igrati brzo, agresivno i fajterski

Nakon duže vremena u Košarkaškom klubu Cibona održana je jedna press konferencija uživo, dakako pod maskama. A okolnost koja je do toga dovela bila je smjena trenera Ivana Velića i dovođenje novog stručnog rješenja u liku 36-godišnjeg srpskog trenera Vladimira Jovanovića.

A taj je događaj privukao zavidan broj kamera i mikrofona pa je direktor Cibone Čavlović ustvrdio:

- Bilo bi nam drago da vas bude u ovolikom broju kada budu vedrije teme, a ne potresi, šokovi i promjene trenera.

A novog čovjeka na Ciboninoj klupi direktor je predstavio ovako:

- Obavili smo razgovore s još nekim imenima, koja vam neću iznositi jer neki od njih imaju aktualne trenerske angažmane, i na koncu smo se odlučili za Vladimira. Iako je prilično mlad i nema dugu karijeru seniorskoj trenera, on je stručnjak s energijom i dobrim rezultatima u radu s mladim igračima. A to nam je potrebno za ovih pet naših bisera, da ih on učini što boljim igračima.

A tih pet bisera, o kojima direktor govori, su Prkačin, Gnjidić, Drežnjak, Nakić i Branković.

- U razgovoru s Vladimirom osjetili smo da bi on mogao biti taj, da mu je prvi motiv upravo rad s tim mladim igračima i njihov igrački napredak. Učenje od najosnovnijih pa do najzahtjevnijih igračkih stvari. I zato smo se dogovorili za pola ove i još dvije sezone. Ja se nadam da će se on ovdje zadržati što duže i da će ti mladi igrači postati nositelji naše igre.

Dobrodošlicu novom treneru poželio je i sportski direktor Cibone Marin Rozić kojeg je Jovanović još prošle sezone skautirao kao protivničkog igrača:

- Na temelju onoga što je radio u FMP-u mi smo uvjereni da je u ovom trenutku za nas Vladimir najbolje moguće rješenje.

Nakon što su ga predstavili njegovi šefovi, novi Cibonin strateg se hrvatskim medijima obratio ovim riječima:

- Meni je drago što sam dobio priliku raditi u Ciboni. Svjestan sam ja kakva povijest stoji iza ovog kluba, koliko je trofeja u njegovim tribinama i koliko je ovaj klub iznjedrio vrhunskih igrača. Sve će to biti za mene veliki motiv, da pružim svoj maksimum i da probam ostvariti rezultate koji se od mene očekuju. Moj osobni motiv bit će da u ove vitrine donesem još pokoji trofej ali i da pomognem razvoju tih mladih igrača koji imaju puno prostora za napredak.

Jovanović će na klupi Cibone debitirati već u srijedu (18 sati) u četvrtfinalnoj utakmici Ćosićeva kupa protiv Škrljeva, na papiru znatno slabijeg suparnika.

- Sigurno je da smo mi kvalitetnija momčad od Škrljeva no da bi to pokazali moramo biti odgovorni. Budemo li igrali s istom energetskom razinom kao i Škrljevo, onda će naša kvaliteta doći do izražaja.

Priznao je Vladimir da se još nije, u karijeri, našao takvoj situaciji da sa samo dva kvalitetna treninga s novom momčadi ulazi u jednu eliminacijsku utakmicu.

- Dosad kao trener nisam bio u ovakvoj situaciji, ali jesam bio u situaciji da sam kao pomoćni čekao novog trenera da preuzme momčad, također uoči nekih važnih nastupa. No, sve to nema toliko veze jer bitni su igrači. Svjetla reflektora trebaju biti uperena u njih, a ja mislim a će oni odraditi posao kako treba.

Netko je pitao, kakvu to košarku možemo očekivati iz njegove trenerske radionice?

- Cibona će igrati agresivno i brzo odnosno fajterski tako da se nikome nećemo sklanjati s terena jer nam to dozvoljavaju mladost i iskustvo koje imamo.

Ako je već tako onda će najviše posla biti u utvrđivanju obrane i pravila iste, jer bez jako dobre obrane nema ni brze košarke.

- Sigurno da je tako. Obrana je dio košarke koji je jako važan, a mi imamo puno prostora da u tom segmentu igre budemo bolji.

S obzirom da je član stožera srpske košarkaške reprezentacije, kao jedan od pomoćnika izbornika Igora Kokoškova, postavlja se pitanje hoće li Vladimir nakon završnice Ćosićeva kupa biti u Tbilisiju (gdje u Fibinu balonu igra Srbija) ili u Zagrebu?

- To ćemo vidjeti u dogovoru s ljudima iz kluba. Ja sam dobio dozvolu da mogu biti dio srpske reprezentacije i to se neće promijeniti no i ako odem u Tbilisi za Cibonu nemojte brinuti za tih nekoliko dana jer ćemo napraviti najbolji mogući program, da momčad ne trpi.

O prvim dojmovima nakon dva susreta s novim igračima nije htio govoriti, jer ne želi nikoga isticati, no zato je naglasio ovo:

- I ja se želim zahvaliti bivšem treneru jer sam u ova dva treninga vidio da mi je ostavio momčad u dobroj formi i dobrom raspoloženju naraslom s dvije uzastopne pobjede u ABA ligi.

Potrebu da se javno zahvali bivšem treneru imao je i čovjek koji ga je otpustio što je uvijek neugodna direktorska obveza pa je tako bilo i s direktorom Čavlovićem:

- Hvala treneru Veliću koji je bio s nama dvije i pol sezone i koji je zaista ostavio dubok trag u klubu, a svi se jako dobro sjećamo naslova prvaka Hrvatske kojeg je 2019. osvojio protiv favorizirane Cedevite. Nije nam bilo lako raskinuti ugovor s njim, dugo smo vagali, no došlo je do situacije da smo se ipak odlučili za taj potez, da malo protresemo momčad.

Smijenjenom treneru zahvalio se i sportski direktor, donedavni kapetan prve momčadi, Marin Rozić.

- Sa dosadašnjim trenerom sam dobro surađivao i kao igrač i kao sportski direktor. On je svoj posao napravio časno i pošteno. Imali smo sjajnu komunikaciju, to je sve funkcioniralo besprijekorno.

A kada je već tako, pitali smo, zašto je ona Velić uopće morao otići?

- Mi smo s njim pričali unutar četiri zida i razlozi našeg rastanka ostat će tu gdje su se i dogodili - kazao je Čavlović koji je morao objasniti i raskid suradnje s centrom Filipom Bundovićem, s čime je novom treneru oduzeto jedno jako napadačko oružje:

- Dakako, to nije odluka našeg novog trenera kojeg s tim jesmo zakinuti za jedno napadačko oružje, no novog trenera nismo prevarili i on je s time bio upoznat. Uostalom, mi smo o tome već pričali i sa Velićem. Kada je dolazio Planinić, naša ideja je bila da uz Darka razvijamo mladog Brankovića pa smo došli do situacije da na poziciji petice imamo igrača viška. Odlučili smo da Markota bude taj koji će krpati poziciju pet, igrati po potrebi i na četvorci, a da će Branković biti taj kojeg ćemo pokušati razvijati kao peticu.

Ima li u tom rastanku s igračem i financijskih razloga?

- Nema izravno. Držimo da je Branković taj koji zaslužuje priliku a i da mi kao klub dobijemo neke odgovore - zaključio je Čavlović.