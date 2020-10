Srpski nogometaš se zabio u kamion: Jedva su mu spasili jezik, ima krvarenje u mozgu

Bivši nogometaš Partizana i aktualni igrač talijanskog drugoligaša Ascolija Nikola Ninković (26) teško je ozljeđen u prometnoj nesreći kod Lipovljana, nedaleko od Zagreba, a Porsche mu je, nakon sudara, bio neprepoznatljiv.

Srpski je nogometaš krenuo za Italiju, a na autocesti prema Zagrebu se zabio u nepropisno parkirani kamion bosanskohercegovačkih tablica, prenose susjedni mediji. Iako je zadobio teške ozljede, one nisu opasne po život.

- Ne mogu govoriti jer su mi jedva spasili jezik od amputacije. Usta su mi u koncima i jedno vrijeme neću moći govoriti - priznao je Ninković za Informer pa dodao:

- Ostalo je manje - više sve u redu. Imam neko krvarenje u mozgu, ali to će se riješiti samo od sebe, samo je potrebno vrijeme - rekao je nogometaš i dalje prikovan za krevet.

- Za sada ne smijem niti puno hodati, pa iz kreveta ustajem samo kad moram do kupaonice. Ruke su, hvala Bogu, dobro - napisao je za Informer Ninković.

- Nisam još ni svjestan što mi se dogodilo. Moji najbliži su me vidjeli, pa su se umirili. Posljednja dva dana su u suzama, nisu uopće spavali. Ohrabrio sam ih da je sve u redu i da će me uskoro gledati na terenu. Hvala dobrim ljudima koji su mi pisali poruke podrške i svim prijateljima koji su ponudili pomoć obitelji i meni. Hvala im do neba.

- Puno bivših suigrača iz Partizana me zvalo, čak i oni s kojima se nisam čuo godinama i hvala im na tome. A od čelnika kluba me nije nitko nazvao - požalio se nogometaš koji je svoje prve nogometne korake napravio na stadionu u Humskoj, a potom i igrao pet godina za prvu momčad.

Ipak, iz kluba su se na kraju javili.

- Želimo brz oporavak Nikoli Ninkoviću! - napisali su na Twitteru.

▪️FK Partizan želi brz oporavak Nikoli Ninkoviću! 💪💪💪 ⚫⚪⚫⚪ — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 24, 2020

Nogometaš vjeruje da će uskoro na travnjak, no liječnici nisu baš sigurni.

- Ne želim im vjerovati jer su mi rekli da je sezona za mene završena. Čelnici kluba imaju razumjevanja za moju situaciju. Možda ću ipak moći igrati s onom zaštitnom kacigom ili kako se već zove - najavio je Ninković, a njegov je brat potvrdio da se Nikola nastavio oporavak u Beogradu.

- Nikola je sada dobro. Dovezao sam ga kasno sinoć u Beograd iz Hrvatske. Smješten je u jednoj klinici u glavnom gradu. Na svu sreću ništa nije polomio, ali ima dva hematoma u glavi i pregrizao je jezik skoro cijelom debljinom. Ne znam kako je preživio, od automobila ništa nije ostalo - rekao je Nemanja za "Alo!".