Srpski medij poklonio se Modriću: Houdini koji sipa magiju i maže pjenu na usta bijesnim psima

Hrvatski nogometni virtuoz Luka Modrić odigrao je briljantnu partiju u Ligi prvaka protiv Liverpoola koji je potučen s više nego uvjerljivih 5:2. 'Desetka' madridskog Reala suvereno je vladala veznim redom, Luka je asistirao Ederu Militau iz slobodnog udarca, a nastupom je oduševio nogometnu javnost. Kraljevski klub ima veliki kapital uoči uzvratnog dvoboja na Santiago Bernabeu i samo čudo može spasiti Kloppa od ispadanja.

Srpski medij Sportal, web stranica na portalu Blica, poklonio se našem čarobnjaku, a novinar Veljko Ivanović napisao je vrlo zanimljiv tekst nakon sinoćnje pobjede Reala. Donosimo vam najbolje pojedinosti teksta pod naslovom 'Pozdrav od umirovljenika: Volio bih biti 'mrtav' kao Luka Modrić'.

- Bilo ga je lijepo gledati kako dominira i polijeva one koji ga pljuju. Zamislite, samo dan prije utakmice osmine finala Lige prvaka izjavio je: 'Prije svake utakmice govore da Modrić mora u mirovinu, Benzema je ovakav i onakav. Ponavljaju da smo mrtvi...' A onda - madridski masakr motornom pilom usred sjeverozapadne Engleske. Srbi bi rekli "Ima Boga, ima pravde". A ja bih dodao "što gurate ruke u struju". Uglavnom, trajat će ova rapsodija Luke Modrića, kako stvari stoje, koliko će on htjeti. Može peglati, orati, slikati na terenu tko zna koliko još. Jer on je glavni mozak. Nogometni pjesnik. A takvih je danas malo. Ugrožena vrsta, nažalost.

- Moramo ipak podsjetiti na vjerojatno tri najvažnija ostvarenja u Modrićevoj karijeri. Dobitnik je Zlatne lopte 2018. godine. Tada je Hrvatska igrala finale Svjetskog prvenstva protiv Francuske (2:4), a on je bio najbolji igrač prvenstva. A treće je još novo - treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Tamo se veselio kao nikad prije.

Vjerojatno zato što je iznad sebe imao sjenu koja je sablasno govorila 'ovo ti je zadnji veliki turnir'. Bože moj, izgleda da će sjena prevariti. Dragi naši čitatelji, ovo je bila kratka priča o Luki Modriću.

Nogometnom Houdiniju, mađioničaru kojeg žele ugasiti, a još sipa magiju i maže pjenu na usta bijesnim psima. Čovjeku koji se popeo na planinu i odbija sići. Tihom nogometašu koji je kao dobro vino. Što stariji, to bolji. I jedva čekam vidjeti što će novo napraviti hrvatski Superdeka - komentar je Ivanovića.