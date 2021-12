Srna je veliko osvježenje i dobitak kluba u ovom prvom dijelu sezone

Ivica Obrvan, trener rukometaša PPD Zagreba, osvrnuo se na prvi dio sezone. Ocjena je više nego dobra, mogla je biti i mrvicu bolje, ali nitko se nema na što žaliti,. U domaćoj ligi ostvareno je svih 13 pobjeda, a u elitnoj skupini Lige prvaka “plinari” su prvi dio sezone završili na šestom mjestu, osvojivši šest bodova. Pobijeđeni su na domaćem parketu Meškov i Vardar, a osvoje je bod protiv Elveruma doma, te Meškova u gostima.

Žao mi je što odlazi Hrstić

- Ne bih se žalio da smo imali koji bod više. Daleko od toga da nismo mogli. Nekoliko utakmica smo odigrali jako dobro u prvom poluvremenu, a onda bi se dogodio u nastavku mali kratki spoj i suparnik je odnosio bodove. Osobno sam možda najzadovoljniji sa susretom protiv Montpelliera u Zagrebu. Istina, zgubili smo, ali smo na tom susretu odigrali svoju najbolju obranu ove sezone. Nažalost, dogodile su nam se neke neplanirane ozljede zbog kojih možda k nismo ostvarili bolji rezultat u Ligi prvaka. Tu prije svega mislim na ozljede Zvonimira Srne i Mateja Hrstića – istaknuo je Ivica Obrvan.

Kad smo već kod Srne...

- Imao je stanku od 2,5 mjeseca i kad se vratio strahovito je napredovao u igri u oba smjera. On je jedan pozitivan dečko koji zrači jednom posebnom energijom. Da, za njega mogu slobodno reći da je otkriće i dobitak ove sezone. Uostalom, ne bi me začudio da bude dio hrvatske reprezentacije na predstojećem europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče Hrstića, nažalost zbog njegovih stalnih ozljeda nisam s njim bio na treningu ukupno šest mjeseci. Šteta, riječ isto o sjajnom dečku i odličnom igraču oba smjera. No, kako mu ugovor ističe na kraju sezone nije imalo smisla ga zadržavati kada je već dobio ponudu Limogesa. To nje igrač koji je u naponu snage i želim mu svu sreću u francuskoj ligi – priča Obrvan.

Klub je odmah našao zamjenu za Hrstića i u drugom dijelu sezone u dresu PPD Zagreba gledat ćemo Slovenca Aleksa Kavčića.

Težak raspored na proljeće

- Dolazi iz Gorenja, ima 25 godina i podjednako dobro može igrati na mjestu srednjeg i lijevog vanjskog,. Jedna je od boljih strijelaca dosadašnjeg dijela Europske lige. Vjerujem da će uspjeti nadoknaditi tu prazninu koja je nastala odlaskom Hrstića i da će biti važan kotači u rotaciji - rekao je o novom pojačanju Obrvan.

- U drugom dijelu sezone čeka nas pakleni tempo. Imamo još četiri utakmice u elitnoj skupini Lige prvaka i sve su redom tepke. Idemo u goste Vardaru i Aalborgu, a kod kuće dočekujemo Szeged i Kiel. Čeka nas SEHA Gazprom liga, pa završnica domaćeg prvenstva i kupa. Nadam se da će se svi igrači iz reprezentacije vratili zdravi. Od finala EP-a do prve utakmice u Ligi prvaka ima 17 dana i to je dovoljno vremena za dobre pripreme – istaknuo je trener PPD Zagreba.

- Oni koji ne idu na pripreme reprezentacije 19. siječnja, trenirat će u klubu još tri dana, a onda slijedi stanka do 10,. siječnja.

- Mene neće biti na ova tri treninga početkom idućeg tjedna jer počinjem pripreme s reprezentacijom Bosne i Hercegovine čiji sam izbornik. Jasno, neće me biti ni na početku priprema, a priključit ću se momčadi kad BiH završi s nastupom na EP-u - zaključio je Ivica Obrvan, strateg PPD Zagreba.