Srbin zaigrao u NBA-u, a da još nije završio srednju školu

Nije novost da europski košarkaši u NBA odlaze vrlo mladi, rekli bismo golobradi, i to je slučaj i s 19-godišnjim srpskim krilom Nikolom Jovićem (208 cm).

Velika želja da bude draftiran i izabran od nekog NBA kluba stajala ga je nedovršavanja srednje škole. Jer, upravo u vrijeme završnih ispita Nikola se u Americi pripremao za NBA draft pa će završni srednjoškolski ispit morati dogovarati i polagati online.

Foto: Petre Thomas/REUTERS Oct 7, 2022; Memphis, Tennessee, USA; Memphis Grizzlies forward Xavier Tillman (2) defends as Miami Heat forward Nikola Jovic (5) passes the ball during the second half at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports Photo: Petre Thomas/REUTERS

Kako drukčije kada ga u idućih osam mjeseci čeka naporna NBA sezona s puno putovanja te bez i najmanje prilike da skokne u Srbiju i to obavi.

- Čim stupim u kontakt sa svojim učiteljima i uhvatim malo vremena, obavit ću to. Dakako, to neće biti lako uskladiti s mojim košarkaškim obvezama i zbog vremenske razlike - kazao je nakon prve pripremne utakmice za Miami Nikola Jović (15 koševa), koji je prošle sezone u ABA ligi ostvarivao prosječno 11,7 koševa, 4,4 skoka i 3,4 asistencije.

Foto: Petre Thomas/REUTERS Oct 7, 2022; Memphis, Tennessee, USA; Memphis Grizzlies center Steven Adams (4), forward Ziaire Williams (8) and Miami Heat forward Nikola Jovic (5) battle for a rebound during the second half at FedExForum. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports Photo: Petre Thomas/REUTERS

A to vam samo govori kako, da biste bili zanimljivi NBA klubovima, više ne morate imati ni glamurozne brojke.

Primjerice, kad je dospio u NBA ligu, Hrvat Dragan Bender imao je samo 18 godina i pet mjeseci.

>> VIDEO: Prva reakcija slavnih Sinkovića nakon što im je pukao nevjerojatan niz dug 12 godina: Vratit ćemo se!