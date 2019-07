Srbin se prisjetio čuvenog sraza na Maksimiru: Pitajte Hrvate, svi će vam reći isto

Nakon što je 1998. ostvarila velik rezultat u Francuskoj osvojivši treće mjesto na svijetu, hrvatska nogometna reprezentacija zakazala je u narednim u kvalifikacijama za EURO u Belgiji i Nizozemskoj.

U skupini je odigrala tri remija i pretrpjela jedan poraz, a 2:2 remi protiv Jugoslavije na Maksmiru u listopadu 1999. godine u zadnjem kolu ostavio je Hrvatsku na trećem mjestu u skupini s dva boda manje u odnosu na SRJ, odnosno, s bodom manje u odnosu na Irsku.

Taj neuspjeh u konačnici je stajao Miroslava Ćiru Blaževića mjesta izborničke pozicije (vodio je još dvije kvalifikacijske utakmice za SP), a te se maksimirske noći sada prisjetio i Ljubinko Drulović, jedan od sudinika tog ogleda

- Hrvati su prije utakmice pekli vola na Trgu Bana Jelačića. Radili su ankete, tipovali su na 3:0, 5:0, 6:1... nabacivali se brojkama, kladili se koliko ćemo primiti golova. Ali pokazali smo karakter nakon isključenja Zorana Mirkovića u 41. minuti - naveo je Drulović u osvrtu na svoju karijeru i dodao:

- Veću i tužniju povorku nisam vidio u svom životu kao na ulicama Zagreba poslije tih 2:2. Od euforije do tragedije. Za Hrvate je to bio veliki udarac jer su godinu dana ranije bili treći na Svjetskom prvenstvu.

- Muha se nije čula u njihovoj svlačionici. A trebam li vas podsjećati tko je sve bio u toj svlačionici. Sve as do asa. Koga god da pitate iz te generacije, svi će vam reći da im je to najteži poraz u karijeri - ispričao je za portal Mondo.