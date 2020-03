Sportaši pružaju podršku Zagrebu: Javili se Dalić, Sandra Perković, Sinkovići...

Brojni sportaši i klubovi pružili su stanovnicima Zagreba poruke podrške nakon serije potresa koji su u nedjelju ujutro uzdrmali glavni hrvatski grad.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić preko društvenih mrežama poručio je "Bože čuvaj Hrvatsku ! Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska!

Bivši napadač "Vatrenih" Mario Mandžukić oglasio se preko Instagrama s porukom "Thinking of you Zagreb. Be strong". Istu je poruku pružio i jedan od najboljih rukometaša svijeta Domagoj Duvnjak.

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković je uz tužne emotikone i sliku uništenog automobila napisala "Još nešto ?!

Braća Valent i Martin Sinković poručila su sugrađanima da budu jaki.

"Dva jaka potresa su pogodila naš rodni grad. Kao da COVID-19 nije bio dovoljan. Mi smo sigurno, nadamo se da ste i vi. Budite jaki," poručili su veslački velikani.

Hrvatski nogometni savez (HNS) je poručio "Zagrebe, glavu gore".

Oglasili su se i hrvatski nogometni prvoligaši Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek, Gorica...

"Drži se Zagrebe," poručili su s Poljuda, dok su s Rujevice naglasili "2020. će biti godina za zaborav. Čuvaj se Zagrebe."

Podršku su pružili i košarkaši, rukometaši i brojni drugi sportaši i savezi.