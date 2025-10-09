Spartan World Championship Hvar 2025 - Počeo svjetski spektakl utrka s preprekama

Ovogodišnje izdanje donosi rekordne brojke s 4.200 registracija za utrke te natjecatelje iz više od 60 zemalja svijeta, što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnje izdanje događaja. Rast broja registriranih natjecatelja potvrđuje ne samo atraktivnost Hvara kao destinacije, već i iznimnu kvalitetu samog događaja, koji je prošle godine osvojio i natjecatelje i gledatelje širom svijeta.

Gradonačelnik Grada Hvara Šime Ravlić izrazio je ponos i zadovoljstvo što je Hvar ponovno domaćin ovog globalnog događaja: “S nestrpljenjem dočekujemo drugo izdanje Spartan prvenstva u našem gradu. Zahvalio bih organizatorima što su ponovno izabrali Hvar i prepoznali ga kao savršenu destinaciju za ovakav svjetski događaj. Pozdrav svim natjecateljima koji su stigli iz različitih dijelova svijeta. Želimo vam puno uspjeha, sreće, i iznad svega dobro zdravlje da postignete što bolji rezultat! Velika hvala i lokalnim partnerima, stručnim službama, službama sigurnosti, volonterima i našim sugrađanima na suradnji i pomoći tijekom priprema i održavanja ovog velikog događaja. Vaša podrška ključ su uspjeha ove manifestacije. Ponosni smo što se Hvar sve više prepoznaje kao sportska destinacija i vjerujemo da ćemo zajedno nastaviti graditi tu priču. Na kraju bih još jednom svim sudionicima poželio dobro zdravlje i ugodan boravak u najljepšem gradu na svijetu!”

Grad Hvar, sa svojom povijesnom baštinom, mediteranskim šarmom i spektakularnim krajolikom, ponovno je idealna kulisa za ovaj sportski spektakl koji testira granice izdržljivosti, snage i mentalne otpornosti, a zbog svoje je jedinstvene ljepote ovaj hrvatski otok proglašen jednom od top 5 lokacija u svijetu i ponosno se okrunio nagradom po izboru čitatelja poznatog časopisa Conde Nast Traveler.

Direktorica Turističke zajednice Grada Hvara, Iva Belaj Šantić, dodala je: “Hvar i Spartan već su drugu godinu izvrstan primjer uspješnog co-brandinga koji na izvrstan način spaja sport, turizam i životni stil te stvara snažne emocije i pozitivnu atmosferu. Ovakva događanja dodatno doprinose prepoznavanju Hvara kao kvalitetne destinacije za outdoor aktivnosti koje postaju sve važniji motiv dolaska izvan glavne sezone. Natjecatelji nisu uobičajeni posjetitelji, oni ostvaruju osobne snove i pobjede te stvaraju sjećanja koja ih trajno povezuju s gradom u kojem se utrka održava, pa vjerujemo da će se mnogi poželjeti vratiti u Hvar i nakon utrke. I naravno, posebno nas veseli da će se i ovih jesenskih dana, nakon uspješne sezone, još jednom pokazati da je Hvar istinska metropola mora.”

Giles Chatter, glavni operatvini direktor Spartana, ne skriva zadovoljstvo činjenicom da je dolazak Spartan svjetskog prvenstva na Hvar bio pun pogodak: “U 2024. godini smo, uz snažnu podršku naših hrvatskih partnera, ostvarili zajedničku viziju da Spartan World Championship na Hvaru postane trajno i prestižno događanje na svjetskom OCR kalendaru. U borbi za naslove svjetskih prvaka, natjecatelji su prošle godine doživjeli jedinstvenu energiju ovog iznimnog otoka koji spaja prirodne ljepote, povijest i toplinu domaćina. Atraktivnost, ali i mir grada Hvara čine ovo natjecanje posebnim, što se manifestiralo u vidu rasprodanih utrka za ovogodišnji događaj. Ponosan sam na ono što smo zajedno stvorili i zahvalan lokalnoj zajednici na gostoprimstvu kojim su nas uistinu zadužili.”

Natjecateljski program počinje u petak, 10. listopada, kada će se održati Kids Race s više od 250 prijavljene djece, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo na 100 metara s preprekama, te Parada nacija koja će svečano označiti početak trodnevnog spektakla.

U subotu, 11. listopada, na rasporedu su veliko finale Svjetskog prvenstva na 100 metara s preprekama i legendarna Beast utrka (21 km sa 30 prepreka), dok će se u nedjelju, 12. listopada, održati Svjetsko prvenstvo u Sprintu (5 km sa 20 prepreka) te Super utrka (10 km sa 25 prepreka). Ukupni nagradni fond iznosi 100.000 eura, a biti će podijeljen između najboljih natjecatelja u disciplinama Sprint i 100 metara.

Na Hvar stižu neka od najzvučnijih imena svjetske OCR scene - u disciplini 100 metara natjecat će se Andrea Azkune (Španjolska), prošlogodišnja pobjednica utrke na 100 metara u Hvaru - Tiana Webberley (SAD), poznata svjetska kaskaderka Jessie Graff (SAD), prošlogodišnji pobjednik utrke na 100m u Hvaru - Iurii Prokudin i Isaiah Thomas („Fly Boy“) (SAD), a najstarija natjecateljica 72-ogodišnja Ginny MacColl ujedno je i poznata hollywoodska glumica. U Sprint utrci publika će imati priliku navijati za legendarne natjecatelje, poput Richarda Hyneka (Češka), Iuiije Khaydukove (Rusija), Jana Vladara (Slovačka), Leona Kofoeda (Danska), Stijna Lagranda (Nizozemska) i Martijna i Franka Oosteroma (Nizozemska).

Spartan World Championship Hvar 2025 ponovno će biti praćen putem televizijskih prijenosa - u subotu, 11. listopada, gledatelji u Hrvatskoj moći će uživo pratiti prijenos na HRT2 u 19:00 sati, dok će TV prijenos uživo događaja biti emitiran u više od 50 zemalja svijeta, čime Hvar ponovno postaje globalno središte OCR sporta.

Kao i prošle godine, natjecatelji i posjetitelji moći će uživati u lokalnoj gastronomskoj ponudi tijekom Spartan Restaurant Weekenda, koji okuplja više od 25 restorana s posebnim menijima i promotivnim cijenama.

Spartan World Championship Hvar 2025 donosi tri dana adrenalina, strasti i zajedništva - u jednoj od najljepših destinacija na svijetu. Dođite, bodrite najbolje i osjetite energiju Spartana jer Hvar od 9. do 12. listopada ponovno postaje svjetski centar izdržljivosti, snage i duha!