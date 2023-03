Sopić: Varaždin ima europske pretenzije, a mi mu dolazimo bez bitnih igrača

Varaždin i Gorica (17 sati) sutra će otvoriti 26. kolo SuperSport HNL-a. Momčad sa sjevera Hrvatske ove godine dobro izgleda, na šestom je mjestu prvenstvene tablice s 33 boda, samo tri manje od trećeplasiranog Osijeka i ambicije joj rastu.

S druge strane medalje je Gorica, momčad koja se već neko vrijeme traži, promijenila je nekoliko trenera i nikako da se makne iz zone ispadanja, a čudo joj treba da u tome uspije.

Utakmicu ova dva kluba najavio je trener turopoljske momčadi Željko Sopić.

- Idemo na noge Varaždinu koji ima europske pretenzije. Mi idemo na put bez par igrača, bez dva stupa obrane, vjerojatno neće biti Vujnovića i Fruka. Imamo neke koji su bolesni. Vujnović sigurno neće putovati, treba mu oporavak, a Fruk će biti s nama u autobusu, no vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti. Treba mu još bar dva tjedna da dođe u formu da bi mogao igrati u Prvoj HNL. No, dat ćemo sve od sebe da se u Goricu vratimo s pozitivnim rezultatom. Nije moj stil da tražim alibije, znamo u kakvoj smo situaciji, dobro radimo. Bit će to dobra partija protiv Varaždina.

O utakmici je govorio i veznjak Kristian Fućak koji je jedno vrijeme svoje karijere igrao za Varaždin.

- Ušao sam u tu neku seriju golova, zabio sam Istri i upisao asistenciju, ali momčad je za to zaslužna. Spremni smo za Varaždin. Pred nekoliko kola, u svlačionici smo se složili da ne gledamo kako drugi igraju. Naravno da pratimo sve, ali gledamo isključivo sebe. Varaždin igra jedan lijep nogomet ove godine, imaju kvalitetne igrače, ali mi smo ti koji smo bitni.