Najbolji nogometaš Borussije snimio video i zadivio svijet, a fanovi poručuju: 'Ovo je varka'

Zvijezda Borussije Dortmund Erling Haaland nedavno je snimio video koji je izazvao ogromnu pozornost među navijačima diljem svijeta.

Haaland je postavio tri lopte, jednu na drugu, a onda svakom pogodio rašlje gola u kojima je visila meta.

"Vjerujte, ovo je stvarno", napisali su u Borussiji.

No, navijači su skeptični i misle da je posrijedi varka.

- Otiđite u lokalni sportski dućan čim se otvori. Pokušajte staviti tri lopte jednu na drugu. Nećete uspjeti prije nego što se dućan zatvori. A on je to navodno učinio za pet sekundi - piše jedan navijač dok drugi dodaje:

- Teško je povjerovati da se ni jedna lopta nije pomaknula nakon što je udario ovu iznad nje.

A kako se ovakve stvari mogu lažirati pogledajte u videima.

