Sneijder i dalje tvrdi da je pokraden za Zlatnu loptu: Zaslužio sam ju

14 godina je prošlo od jedne od možda najvećih krađa u povijesti nogometa kad govorimo o individualnim nagradama. Wesley Sneijder je s Interom osvojio tripletu (liga, kup i Liga prvaka) te otišao do finala Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici gdje je zapeo od Španjolske 1-0. Andres Iniesta zabio je gol u 116. minuti i spriječio da Nizozemska uzme svoj prvi naslov u povijesti reprezentacije.

Unatoč svemu, trebao je osvojiti Zlatnu loptu, to on i sam smatra, ali nije. Top 3 pozicije zauzeli su tadašnji igrači Barcelone. Leo Messi je tada osvojio svoju drugu Zlatnu loptu, a pratili su ga Iniesta i Xavi, sve redom članovi tada najjače Barcelone u povijesti, ali Barcelone koja je ipak zapela u polufinalu Lige prvaka upravo protiv Intera.

'Da, zaslužio sam, ali sad više nije važno. Povijest se ne može vratiti. Međutim, jedna stvar je jako važna. Stalno me pitaju o toj stvari. Prošlo je više od deset godina, a ljudi su još uvijek razočarani odlukom i žale me. Samo po sebi to je već veliki izraz zahvalnosti navijača prema meni. Ogroman kompliment jer to znači da za navijače i novinare to pitanje nije mrtvo već je i i dalje aktualno", rekao je Nizozemac, ali unatoč svemu zadovoljan je tom godinom, njegovom najvećom godinom u karijeri i općenito možda najvećom u povijesti Intera.

"Opće mišljenje je da imam status žrtve. To me čini sretnim i ne znam bih li zapravo bio sretniji da sam dobio Zlatnu loptu. Osim toga, cijeli sam život sanjao Ligu prvaka, a ne Zlatnu loptu, tako da sam svejedno ispunio svoj životni cilj.''