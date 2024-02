Službeno je: Thomas Tuchel odlazi s klupe Bayerna, europski velikan uskoro će dobiti novog trenera

Ono o čemu se proteklih dana pisalo u smislu spekulacije, sada je dobilo i svoju službenu potvrdu. Naime, Bayern je na svojim službenim stranicama objavio da će na kraju sezone biti raskinuta suradnja toga kluba s glavnim trenerom Thomasom Tuchelom.

Iako je ugovor s Tuchelom vrijedio do ljeta 2025. godine, Bayern će zbog rezultata i odnosa unutar momčadi već ovoga ljeta dobiti novog trenera.

New direction for the new season: FC Bayern and Thomas Tuchel to end their working relationship in the summer.



