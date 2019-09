Složili mega momčad, u prijelaznom roku stigli Olić, Marić, Mikić, Šimić...

Legende hrvatskog nogometa ponovno su se okupile i igraju jedni pored drugih i to u momčad veterana Rudeša. Iako su sada to ljudi s 30 pa i 40 plus godina na travnjaku se sasvim dobro snalaze.

Mega momčad Rudeš CIOS sastavljena je od Josipa Šimunića i Ognjena Vukojevića kojima su se sada u prijaznom roku, između ostalih, pridružili Ivica Olić, Silvio Marić, Mihael Mikić, Dario Šimić...

Veteranska liga počela je 2. rujna, a jesenski dio igra se do kraja listopada. Prvenstvo se nastavlja u ožujku.

Glavni konkurent Rudešu bit će Lokomotiva za koju igraju Jerko Leko koji je i najbolji strijelac lige, Mathias Chago, Jasmin Agić i Frane Čačić. Inače, Rudeš nakon tri kola ima dvije pobjede i remi.

