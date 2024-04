Slavni sportaš o bolesti i uništenom životu: 'Nemam hrane u frižideru i skupljam smeće iza kamiona'

Oni navijači koji su pratili belgijski nogomet 90-ih godina prošlog stoljeća dobro se sjećaju njegovog imena, no doslovno su svi bili šokirani kada su čuli kako je živio i izgledao. Didier Segers bio je jedan od najpouzdanijih lijevih braniča u cijeloj Belgiji pa je tako nosio dresove tamošnjih prvoligaša Antwerpena, Mechelena i Liersa. Čak je s momčadi Antwerpena na mitskom Wembleyju igrao finale tadašnjeg Kupa pobjednika kupova, no prejaka Parma je slavila s 3:1. Nakon karijere je imao nekoliko dobrih godina pa je čak otvorio i kafić. No, taj posao, koji je isprva jako dobro išao, ubrzo je propao. U isto vrijeme propao mu je i drugi brak i tu su počeli problemi.

Nakon toga je ostao bez ičega, a nedavno je odlučio progovoriti o tome.

- Prije pet godina nisam imao ništa. I to doslovno. Nema eura na bankovnom računu, nema hrane u hladnjaku. Ja sam tada radio u kamionu za odvoz smeća i cijeli sam dan hodao iza kamiona. Bila je zima - ispričao je Segers.

Tada su počeli zdravstveni problemi. Dobio je teški artritis u oba ramena, imao je upalu i čak je morao piti jake tablete protiv bolova, završio je na hitnoj u jednom navratu. Kada mu se život raspao, spas je našao u alkoholu. To ga je dovelo do novog problema, Wernickeovog sindroma, oštećenja središnjeg živčanog sustava.

Tek je 2017. to odlučio promijeniti, i to nakon što mu je kći postavila ultimatum. Obećao je da će prestati piti, osim povremeno piva.

- Nema problema, samo da ostanem trijezan sljedećih nekoliko dana. Da pijem svaki dan, stvari bi brzo krenule s kolosijeka, naravno - rekao je.

Sada je pronašao novu partnericu, gotovo da nema financijskih dugova i sada vodi jedan smislen i normalan život.