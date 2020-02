Slavni Hrvat bio je nepoželjan, ali vratio se i odlučio pomoći domovini: Nije bilo ugodno

Startna groznica opis je stanja u kojem se nalaze izbornik Veljko Mršić, njegov stožer, njegovi izabranici, ali i cijeli pogon Hrvatskog košarkaškog saveza. Jer, danas počinje novi ciklus kvalifikacija muške reprezentacije, ovaj put za Eurobasket 2021., a prvi protivnik je Švedska, večeras u Zagrebu (18 sati), u Draženovu domu.

S obzirom na to kako smo prošli u prošlim kvalifikacijama – a nismo se plasirali na Svjetsko prvenstvo – svi sada pušu i na hladno, a čini to i 35-godišnji kapetan Roko Ukić, član francuskog drugoligaša Antibesa:

– Svi mi u hrvatskoj košarci posljednji smo koji smiju pomisliti da smo bolji od nekoga. U to smo se uvjerili protiv Rumunjske, kada smo izgubili u Zadru, a ona je puno lošija reprezentacija od Švedske. Ne može stati u istu rečenicu. Osim toga, ne plasirati se na Eurobasket bio bi neviđen debakl i Hrvatska pored Švedske, Nizozemske i Turske mora biti u tri reprezentacije. Sve su to pobjedive vrste, no bude li, ne daj Bože, kakve bahatosti ili lošeg dana, svi ti suparnici to će znati kazniti. Ipak, Švedska je idealna prilika za dobar start i tom pobjedom već bi se napravio veliki posao.

Interes je veliki pa je dan prije utakmice bilo manje od 1000 preostalih ulaznica za Draženov dom.

– S obzirom na to da naša klupska košarka ne blista, ljudi su željni košarke i prave atmosfere. Daj Bože da im mi vratimo na pravi način za to njihovo zanimanje.

Nakon debakla Hrvatske na prošlom Eurobasketu i loših vibracija između vodstva Saveza i Ukića, dugogodišnjeg kapetana u reprezentaciji nije bilo više od dvije godine.

– U momentu kada sam igrao tri utakmice tjedno ja sam rekao da više neću igrati za Hrvatsku jer su mi ti dani pauze za reprezentaciju dragocjeni za odmor. No s odlaskom iz Cedevite u Levallois stvar se promijenila i ja sam počeo igrati jednu utakmicu tjedno.

Izbornik Mršić prvi je zvao

Unatoč tome, poziv od bivšeg izbornika Anzulovića nije dobio. Jer, u očima nekih važnih ljudi u Savezu bio je nepoželjan. Persona non grata.

– Jest, no u ovom trenutku bilo bi glupo vraćati se na to. Mogu samo reći da mi nije bilo ugodno jer sam mislio da mogu pomoći. A i vidio sam priliku da ipak odemo na Svjetsko prvenstvo.

Roko se vratio i na svoju jaku želju da pomogne.

– Nisam ja prvi zvao. Izbornik Mršić napravio je prvi korak. S obzirom na to da mi je prije išlo na živce što me ne zovu, bilo bi licemjerno da se nisam odazvao.

S obzirom na golemo igračko iskustvo i na činjenicu da je najstariji u reprezentaciji, Ukić će se morati baviti i mentoriranjem.

– Nije mi to bilo strano posljednjih godina ni u klubovima u kojima sam igrao jer uvijek je uz mene bio neki mlađi igrač kojem je valjalo pomoći podrškom i savjetom. Mislim da mogu pomoći da se sve to skupa doživi na malo bolji način nego u prošlim kvalifikacijama gdje smo imali problem na psihološkom planu pa su naši igrači izgledali puno lošijima od onoga kakvi objektivno jesu. S druge strane, ne treba tu moju ulogu ni prenaglašavati jer ti momci imaju kvalitetu i ne treba im prati mozak i pričati velike priče već dati jednostavne upute.

A jedan od takvih – debitant u službenim utakmicama – jest centar Marin Marić:

– Nakon dosta godina izbivanja iz Hrvatske, imam priliku igrati za Hrvatsku pred svojim roditeljima i zato hvala izborniku na povjerenju.

Osim što se nada maksimalnom zalaganju i ozbiljnosti svojih izabranika, Mršić se nada i velikoj pomoći s tribina.

– Svi zajedno moramo podržati te dečke. I na svom primjeru sjećam se koliki pritisak nosi prva utakmica za reprezentaciju, a iza sebe sam imao dobru sezonu, igranje u Ciboninoj petorci u Euroligi. Službene utakmice uvijek te zakoče i zato tu imamo i nekolicinu iskusnih igrača da pomognu. I zato nam je važna sinergija s publikom. Mi moramo dati sve od sebe i onda će publika to prepoznati, a ako nema potrebne borbenosti, onda se i publika malo ohladi. No uvjeren sam da ćemo svi vidjeti ogromnu sinergiju između naše publike i naše reprezentacije koja će izgarati na terenu.

Šveđani sa sedam ‘Španjolaca’

Što ćemo pak vidjeti u sastavu Švedske? I u njihovim redovima vrlo je malo igrača iz domaćih klubova.

– S obzirom na to da imaju Španjolca Huga Lópeza za izbornika i sedmoricu igrača koji igraju u Španjolskoj, Šveđani će preferirati španjolski stil igre, dakle brzu i agresivnu košarku i zato sam svih ovih dana insistirao na fundamentima kao što su šprintanje u obranu i zagrađivanje u skoku. No oni ne smiju imati bolji pristup od nas, a kada je tako onda će naša kvaliteta doći do izražaja.

Nažalost, u ovom ciklusu do izražaja neće doći kvaliteta Krune Simona?

– Iz euroligaša Efesa javili su nam da Kruno ima problem s laktom i da nam neće biti dostupan u ponedjeljak za gostovanje u Nizozemskoj - ističe Mršić.

