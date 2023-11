Slavni Crnogorac doživio je tragediju od koje se nije oporavio: 'Neka te ponesu krila dobrote'

Bivši nogometaš jugoslavenske te SiCG reprezentacije odnosno madridskog Reala i Valencije, Predrag Mijatović, doživio je veliku tragediju 2009. godine kada mu je umro sin Andrea u dobi od 14 godina. Mijatovićev sin rodio se sa cerebralnom paralizom i liječnici su rekli kako neće dugo živjeti.

Predragova bivša supruga Elena oglasila se povodom Andreinog rođendana na svom Instagram profilu. Elena je objavila fotografiju pokojnog sina pokraj dvije ruže.

- Sretan rođendan mom anđelu, neka te krila dobrote nose uvis da plešeš sa zvijezdama.

Legendarni nogometaš Reala je jednom prilikom za Una TV otkrio detalje o smrti sina koja je uzrokovana teškim oblikom hidrocefalije.

- Kad se rodio, rečeno mi je da će njegov život maksimalno potrajati do sedme godine, i to uz puno sreće. Evo da vam kažem jednu stvar, on je živio 14 godina. On je fenomen! Ne postoji veći borac od njega. On je nadrastao sve prognoze sa velikim problemima i operacijama. Živio je dvostruko duže od svih prognoza, meni je to za oca bio fenomen jer se tako borio. Ako je tako mogao da se bori on, zašto ne bismo mogli da se borimo svi mi oko njega? Ne razmišljate što će biti sutra, za šest mjeseci - otkrio je Mijatović i dodao:

- Jednostavno, od njegove sedme godine svaki njegov dan je bio, ono, vidiš ga, super je, nema krizu, ma fenomenalno. Ideš tim pravcem. Kad se približi ono najgore, onda se malo poremetiš, malo je teško. Andrea nikada nije hodao, nikada nije trčao, nikada nije pričao. Ima par nekih stvari koje smo mi tumačili da govori to što mi mislimo da govori. A kad je bio bez kriza, bio je jedan nasmijan dečkić i to ti ostane u sjećanju. Naravno, ostaju ti i te grozne stvari u sjećanju, ali uvijek se boriš da lijepe stvari pobijede one loše.