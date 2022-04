Slaven Bilić objasnio Englezima zašto je malena Hrvatska tako dobra, komentirao i rat

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić gostujući u studiji CBS-a u Engleskoj dobio je pitanje kako to da je mala Hrvatska tako dobra u sportu.

- Dobio sam to pitanje sto puta. Ne samo u sportu, imamo i sjajne doktore. Ali u sportu imamo sjajne fizičke predispozicije. Imamo dovoljno opreme i resursa za pomoći djeci da postanu sportaši. Nemamo puno novca, nemamo sve, moraš zaraditi nešto, moraš se boriti. Kako možemo biti tako dobri? Moraš se dobiti da dobiješ nešto, neće ti nitko ništa pokloniti. Mi smo jako mala zemlja, u takvom okruženju misliš da ako napraviš nešto, svi će znati za to. Ako i napraviš nešto loše, i tada će svi znati za to. I zbog toga smo kompetitivan narod - rekao je Bilić i dodao:

How do Croatia punch above their weight in football? 🇭🇷



Slaven Bilić, former Croatian player and manager, shares the secret to Croatia's success with @MicahRichards and @Carra23. pic.twitter.com/luKa9A3XtZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2022

- Bez obzira što smo mali, imamo četiri milijuna ljudi. Naš prvi turnir bio je 1996. godine u Engleskoj, ljudi su očekivali da mi to osvojimo. Nismo možda favoriti, ali dobri smo i možemo pobijediti tu utakmicu. To ti pomaže.

Prisjetio se i rata.

- Nažalost, rat ti pomaže. Naš prvi turnir bio je 1996. godine, većina naših igrača igrala je vani dok je bio rat u Hrvatskoj. Ja sam bio tri godine u Hrvatskoj pa sam otišao u Njemačku. Nismo bili u vojsci, ali bili smo kao ambasadori Hrvatske na terenu. Ti to želiš napraviti za svoj narod, osjećaš se posebno. Kada igraš za Englesku ti si ponosan, znojiš se, igraš za svoj narod. Ali, nakon tih tužnih ratnih godina, osjećaš se nevjerojatno ponosno i odgovorno da daš sve od sebe za svoju momčad i svoj narod.

Prokomentirao je i Luku Modrića.

- Mnogi vrhunski igrači kada izgube loptu jednostavno se ne žele vratiti u obranu, ne znaju ili trebaju pomoć drugih. On je taj koji pomaže drugima. Startovi, liderstvo na terenu. Tranzicija, zna kada stati na loptu, kada poslati loptu, ubrzati. On je nevjerojatan. On je najkompletniji igrač u povijesti. I baš skroman čovjek. Nisam objektivan kada pričam o njemu, ali definitivno je jedan od najboljih veznjaka u povijesti - zaključio je Bilić.

