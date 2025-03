'Šime Vrsaljko obični je huškač koji okolo zove i pritišće. Ali ne bojim se klošara'

Jurica Buljat, bivši nogometaš Zadra, Hajduka i hrvatske reprezentacije, službeno je istaknuo kandidaturu za predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije. Njegov glavni protukandidat bit će Reno Sinovčić, dugogodišnji ključni čovjek zadarskog nogometa i NK Zadra, koji je nakon lošeg upravljanja i financijskih problema pao iz prve u četvrtu ligu.

Buljatovu kandidaturu podržava inicijativa Zadarska dica, koju čine Šime Vrsaljko, Luka Modrić i Danijel Subašić. Vrsaljko, inače ambasador HNS-a, oglasio se na tu temu tri dana prije Skupštine, na kojoj će tajnim glasovanjem biti izabran novi predsjednik saveza i kritizirao Sinovčića kao "čovjeka kojem ništa nije strano". A sada se oglasio i Reno Sinovčić.

– Ovo je drugi put da je moja glava stavljena na linč. Prvi put bilo je 1991. kad sam iz okupiranog Novigrada izvlačio 100 civila. Tad su u Kninu stavili moju glavu na panj. To je bilo tri dana nakon pada Škabrnje, a ovo sad je drugi put. Je li me bilo strah kad sam s kajićiem veslao dva i pol sata, ušao četnicima iza leđa, ukrcao žene i djecu i spasio ih pokolja? Nije me bilo strah. Pa ako me tad nije bilo strah četnika, neće me biti ni ovih klošara – rekao je Sinovčić za Nacional.

Predsjednik Marijan Kustić je spriječen, pa bi u ime HNS-a trebao kao predstavnik doći Šime Vrsaljko.

– Molim? Šime Vrsljako neće ući. Kao prvo, on nije neutralan, vi kad dođete kao gost, trebali biste biti neutralni. On je na plaći HNS-a i nije neutralan. I kao takav neće ući. Uostalom, Skupština će izglasati tko može, a tko ne može unutra. On nije nikakav ambasador već obični huškač koji okolo zove klubove i vrši pritisak. Da je pošteno, HNS bi nazvao Vrsaljka i rekao mu da ne može doći u ime saveza jer on ovdje nije neutralan. On je predvodnik svoje struje.

Jurica Buljat, Sinovčićev protukandidat, obećao je iskorak u radu s mlađim kategorijama.

– To je posebna priča. On i njegov mentor Božo Miletić koji je šef omladinskog pogona HNK Zadar nemaju niti 200 djece, imaju 165 djece, da nemaju sve natjecateljske uzraste unutar kluba, a dobivaju i troše 300 tisuća eura javnog novca za djecu. A ispali su iz svih natjecanja u saveznom rangu. I što bi oni prenijeli ostalim klubovima? Kakvo znanje? Evo, dat ću vam neke primjere, pa sami zaključite. Omladinska škola poput Abecede ima 650 djece i dobiva godišnje samo pet tisuća eura društvenog novca, Zadarnova ima više od 400 djece i dobiva oko 10 tisuća eura na godinu. Usporedite taj novac i ovih 300.000 eura. Ili, da vam dalje nabrajam? NK Zara ima nekoliko stotina djece, a dobiva 15-20 tisuća eura godišnje, Arbanasi s par stotina djece 10-20 tisuća eura. Kakve bi oni savjete mogli davati tim školama i kako bi unaprijedili njihov rad, kad uzaludno troše 300.000 eura? Znam ja koji je njihov cilj…Vrsaljko želi ostati u nogometu, da dobivaju tih 300.000 eura od Grada, pa da prodaju igrače kao na tržnici…