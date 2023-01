Shiffrin: Uz ovakvu klimu nevjerojatno je da smo se uopće mogli skijati

"History in making". Povijest u nastajanju. Tako je voditelj presice pobjednice sljemenske utrke Ivica Blažičko opisao utrku u kojoj je Mikaela Shiffrin, ispred trostruke pobjednice Petre Vlhove i Annee Swenn Larsson, izborila svoju petu zagrebačku pobjedu i 81. u karijeri dovevši se tako u priliku da danas na sljemenskoj stazi izjednači ženski rekord svoje sunarodnjakinje Lindsey Vonn.

No, to je očito tema o kojoj njih dvije ne raspravljaju. Koliko god bi Mikaela o tome možda i htjela zboriti Lindsey tome nije sklona jer se pribojava da će joj pasti kruna s glave.

- Lindsey je pričala puno o svom rekordu no nas dvije o mogućnosti da ju ja dostignem i prestignem nikad nismo pričale. Za nju je to bio veliki cilj a ja o tome ne pričam na taj način i u tome imamo drugačiji pristup. Bez obzira što se dogodilo, njena karijera je za povijesne knjige, ona je legenda ovog sporta. A ja ću biti sretna ako je ovo moja posljednja pobjeda u karijeri. Da, nas dvije nikad nismo pričale o rekordu a posljednje što smo komunicirale bila je njena poruka "sretna Nova godina, s uzbuđenjem te pratim" na što sam se ja zahvalila i uzvratila istom mjerom.

Čini se da Mikaela i nema puno neostvarenih ciljeva, a jedan je istaknula.

- Voljela bih opet biti na postolju zajedno sa sunarodnjakinjom Paulom Moltzan kao što je to bio slučaj u Semmeringu. To je bilo sjajno iskustvo i nema puno drugih koje nisam iskusila.

S obzirom da je Moltzan izletjela već u prvoj vožnji u američkom timu su izrazili negodovanje radi uvjeta na stazi što je Shiffrin na presici sjajno amortizirala.

- Zbog stanja staze zabrinuti jesmo bili no ja nisam to doživjela kao nešto jako opasno. Uostalom, to nije problem zagrebačkih organzatora već problem klime odnosno globalnog zatopljavanja. Ovo su povijesno visoke zimske temperature u Europi i činjenica da smo se uopće mogli utrkivati danas je nevjerojatna. Staza nije bila idealna, onakva kakvu smo željeli, i istina je da kada staza omekša postane opasno, no to nije problem organizatora nego našeg sporta. To je nešto što nas čeka i ako uvjeti budu još teži pred nama je vrijeme teških odluka.

Na pitanje o tome je li na ogledu uspjela dobro memorirati postavke staze, peterostruka zagrebačka pobjednica je kazala:

- Možda je jedan zavoj ispao drugačiji no što sam ga zapamtila, sve ostalo je bilo ono što sam očekivala. No, posljednje tri godine, otkako mi je otac umro, imam problema s memorijom i ta sposobnost mi se polako vraća, no trebat će mi vremena.

S ovom pobjedom Mikaela je Zagreb izjednačila sa Killingtonom, u kojem također ima pet pobjeda, a danas će biti u prilici Zagreb izjednačiti sa Levijem, prizorištem u kojem ima najviše pobjeda (šest). Dakle, prilika je da se ovaj put kući vrati sa dvije sljemenske krune. Gdje li ih sve čuva?

- Kod kuće, u dnevnom boravku, imam trofejni zid. Držim ih vidljivim jer su vrlo lijepe. Pitanje je samo kako ih dopremiti kući a da se ne slome.

Jesu li sve u jednom komadu?

- Jesu, no sve sve su slomljene. Slijepili smo ih pa sve jesu u jednom komadu - nasmijala je Mikaela nazočne novinare i otišla u toplu zagrebačku noć ne bi li se pripremila za napad na svoju 82. pobjedu i 52. u slalomu.

A da li će u tome uspjeti ovisit će i o Petri Vlhovoj, koja je po šesti put na Sljemenu osvanula na postolju (ima tri pobjede i tri druga mjesta).

- Nisam najsretnija s drugim mjestom no s obzirom da u posljednjoj utrci nisam bila ni na postolju moram biti zadovoljna. Mikaela je ove godine iznimno jaka i da biste ju pobijedili morate biti savršeni.

A da je Shiffrin pobjediva uvjerena je trećeplasirana Anna Swenn Larsson.

- Bila sam brža i od Mikaele i Petre u Killingtonu, znači može se. Dakako ne smijem nimalo griješiti jer one gotovo ne čine pogreške no znam da ih mogu dobiti.