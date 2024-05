Sergej Jakirović: Velika je stvar za našu obitelj što mi je sin debitirao za Dinamo

Dinamo je u Koprivnici u pretposljednjem kolu ovogodišnjeg prvenstva svladao Slaven Belupo s 3:2. Za plave je debitirao Leon Jakirović koji je dobio posljednjih 10-ak minuta. Riječ je o sinu glavnog trenera plavih Sergeja Jakirovića koji je prokomentirao susret.

- Tako se namjestilo, to je velika stvar za našu obitelj. Pred njim je još puno izazova, zna što mu je činiti, on i ostali su već pokazali potencijal i zaslužili su debitirati za prvu momčad. Ostali, koji nisu to dočekali u Koprivnici, debitirat će protiv Rudeša. Zadovoljan sam s mladim igračima, htjeli smo pokazati kakav potencijal imamo u Školi, normalno je da ih nagradimo za sve što su napravili ove sezone - rekao je Jakirović, prenosi Germanijak.

- Čestitam igračima na dobroj utakmici, pristup je bio dobar, želja, htijenje. Možda je na početku bilo malo teže, dok smo pohvatali linije kretanja, bez obzira što treniramo zajedno, drugačije je igrati utakmice. Imali smo i prilike za izjednačenje, imali su oni šanse. Dogovorili se na poluvremenu da igramo okomitije, tako smo okrenuli rezultat. Opet nas je nagradilo zbog pristupa, iako nije važna utakmica, premda, svaka je važna kad igraš u Dinamu - dodao je trener Dinama.

Jakirović je pohvalio navijače.

- Igračima je važno, da dobro igraju, pobjeđuju da proslave s navijačima. Navijače stalno hvalim, ali oni su uvijek na razini. Uvijek moraš igrati do kraja, to je pobjednički mentalitet. Moto je kluba da nema predaje, tako se i ponašamo i to nam se vraća.

Trener Slaven Belupa Ivan Radeljić je izjavio:

- Odigrali smo dosta dobru utakmicu, prvo poluvrijeme je bilo putokaz kako trebamo igrati. Protiv Dinama moraš zabiti više iz tolikih prilika, zaslužili smo više od poraza. Scenarij je kao protiv Lokomotive, promašujemo i onda gubimo, pokušat ćemo to iduće sezone rješavati u svoju korist. Daj Bože da su sve utakmice ovakve, stadioni puni. Dinamo je svejedno bio respektabilan, iako je igrao u miješanom sastavu, ali mogu biti zadovoljan. Drago mi je da ulazimo u šanse, to je stvar koncentracije i pritiska, ali u većini utakmice sam zadovoljan. Imamo puno potencijala i puno prostora i za mlade igračem opet su se pokazali, Jagušić je i zabio. Dao bih prilike još nekome, ali ozljeda kapetana Božića i crveni karton su promijenili odluke.