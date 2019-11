Senzacija! Cibona kod kuće izgubila od Zaboka

Senzacija prve klase dogodila se u Draženovu domu. U HT Premijer ligi, dosad nepobijeđena Cibona (9-1) izgubila je na svom terenu od Zaboka (82:87), sastava iz donjeg doma domaćeg prvenstva. Trener gostiju Ivan Tomas pošteno je priznao:

- Nismo očekivali ovu pobjedu. Ovo nije realno, no nije realno niti to da smo onoliko utakmica izgubili na jednu loptu pa nam se očito s ovim to vratilo.

Cibonin trener Ivan Velić je kazao pak ovo:

- Nakon što smo prvih 20 minuta dobili 13 razlike, drugo poluvrijeme se nismo pojavili, a to je i moja velika odgovornost.

Kod cibosa je, opet, najbolji bio centar Bundović (17 koševa, 9 skokova), dok su za pobjednike najviše zabili Lončar (14) i Luka Tomas (13) inače trenerov brat.