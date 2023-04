Scene za pamćenje u Ženevi: Torcidaši napravili lom, Boban i Bokšić uz hajdukovce

Više od pet tisuća torcidaša iz Hrvatske te navijači Hajduka iz raznih krajeva Europe stigli su na završnici juniorske Lige prvaka u Ženevu bodriti mlade Hajdukovce. Na stadionu u Ženevi polufinale su odigrali ispred 17 tisuća gledatelja. Momčad Marijana Budimira protiv Milana je na korak do sna nakon rušenja ilana 3:1(zabili su Vrcić, Pukstaš i Hrgović) i plasmana u finale, a na tribinama Stade de Geneve imaju spektakularnu podršku o kojoj će opet pisati sportski mediji u cijelom svijetu. Uistinu je impresivno vidjeti tisuće navijača kako pola sata pred utakmicu pjevaju na stadionu i dozivaju juniore do tribine kako bi im dali još jedan, zadnji impuls pred utakmicu generacije. Još su svježe scene iz Dortmunda, gdje su igrači Hajduka slavili s Torcidom i nakon dramatičnog raspucavanja penala popeli se preko ograde Westfalena kako bi s njima podijelili ogromnu radost, a to je bilo samo zagrijavanje. Čekala se invazija na Švicarsku, a ključni potez odigrao je predsjednik Uefe Čeferin koji je zbog navijača Hajduka preselio finale na veći stadion iz Nyona.

U svečanoj loži uz čelništvo Hajduka i delegaciju koju predvode predsjednik Lukša Jakobušić, uz sportskog direktora Nikoličiusa, te voditelja Akademije Bore Primorca i njegovih suradnika Mate Radića, Gorana Sablića i Hrvoja Vukovića, smjestili su se i legendarni kapetan Hrvatske i Dinama Zvonimir Boban, danas u vrhu Fife, kao i veliki Alen Bokšić, jedan od najboljih napadača Hrvatske ikad. Ispred HNS-a stigao je direktor i hajdukovac Stipe Pletikosa.

Bilo je tu i prepucavanja s navijačima Milana, hajdukovci su im na talijanskom jeziku priredili set standardnih navijačkih pjesama, a navijači rossonerra uzvratili su paljbu, ali samo verbalnu, dok se ispred stadiona u euforiji prije utakmice dogodio i fizički obračun. U njemu su sudjelovali navijači švicarskog Servettea koji su provocirali navijače Hajduka, a policija je makljažu spriječila suzavcem.