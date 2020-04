Sarri: Ne bih mogao živjeti u Engleskoj, ali mi nedostaje Premier liga

Trener Juventusa Maurizio Sarri (61) izjavio je da je sa igračima Chelseaja, kojeg je vodio prošle sezone, imao konfliktne odnose, odnosno da je sa nekima bio u jako dobrim odnosima, dok je kod nekih bio neshvaćen.

"Što se više penješ u životu teže je izgraditi odnos sa igračima koje vodiš. Mijenjaju se okolnosti u kojima radiš i treba vam više vremena da bi ste izgradili odnos sa igračima. Sa nogometašima Chelseaja moj je odnos bio različit, može se reći da je bio oprečan ili konfliktan, jer ja nisam osoba koja tapše ljude po ramenu i hvali ih, ja im više govorim o tome što su uradili pogrešno. No, kad sam im rekao da odlazim iz kluba mnogi su zaplakali", kazao je Sarri za Juventusov YouTube kanal.

"Kad izgradite odnos, sa igračima možete razgovarati o svemu. Neki su me tražili savjete kako da postanu treneri nakon igračke karijere, a neki su htjeli razgovarati o svojim privatnim problemima, odnosima sa ženom i djecom", rekao je Sarri.

Napomenuo je da ne bi mogao živjeti u Engleskoj, ali da mu nedostaje Premier liga: "Ne bih mogao živjeti u Engleskoj i ne razumijem Talijane koji to uspijevaju. No, što se tiče nogometa to je sasvim druga priča, moram priznati da mi nedostaje Premier liga i nogometna atmosfera u Engleskoj".