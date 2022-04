Sapunica oko Modrićevog ugovora u Realu napokon gotova? "Završit će karijeru u klubu"

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je u subotu kako će kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić završiti karijeru u Real Madridu jer niti klub niti igrač nemaju problema s obnavljanjem ugovora koji istječe za dva i pol mjeseca.

- Vjerujem da će Luka završiti karijeru ovdje u Real Madridu. Ne znam kada, ali to je ideja svih (strana). On nema problema s obnavljanjem ugovora, niti mi, a niti klub. Sve je prilično jasno - izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije u Madridu uoči prvenstvene utakmice sa Sevillom.

Modrić, sa 36 godina najstariji igrač Real Madrida, nada se produženju ugovora koji istječe 30. lipnja.

- On se jako pazi, a tijekom čitave svoje karijere nije imao značajnijih ozljeda. To mu puno pomaže - dodao je Ancelotti.

Upitan da usporedi veznog igrača Modrića s nekim drugim starijim nogometašem, a s kojim je Ancelotti tijekom karijere bio, talijanski trener je spomenuo svog bivšeg suigrača iz Milana s početka 1990-ih godina kojem je kasnije i bio trener u istom klubu.

- Trebam istaknuti da sam ja imao jednu nogometnu legendu, (Paola) Maldinija, koji je svoju posljednju Ligu prvaka bio osvojio s 40 godina. Dakle, ako ga trebam usporediti s nekime onda bih ga volio usporediti s njime. Zbog kvalitete, ozbiljnosti, zbog načina na koji razumije nogomet. Oni su nogometne legende - rekao je Ancelotti.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 5, 2022 Real Madrid's Luka Modric is embraced by coach Carlo Ancelotti as he is substituted off REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Talijan drži Modrića u udarnoj postavi na sredini terena u formaciji 4-3-3, a u posljednjoj utakmici u utorak protiv Chelsea ostavio ga je svih 120 minuta na travnjaku.

Real Madrid je nakon produžetka izgubio 2:3, ali je zbog pobjede 3:1 u prvoj utakmici izborio polufinale Lige prvaka.

UEFA je Modrića, koji je asistirao za prvi gol, proglasila igračem te utakmice. U četvrtak je temeljem prikupljenih glasova na internetskoj stranici UEFE proglašen i igračem tjedna Lige prvaka.

U nedjelju vodeća momčad španjolskog prvenstva Real Madrid gostuje u prvenstvu kod trećeplasirane Seville gdje će braniti 12 bodova prednosti nad njom.

Modrić je ove sezone nastupio u 37 utakmica prilikom kojih je upisao devet asistencija i zabio tri gola. Za Real Madrid nastupa od ljeta 2012. kada je došao iz londonskog Tottenhama.

