Rusi donose drastičnu odluku: Odlaze u Aziju kako bi izbjegli sankcije!

Ruski nogometni savez (RFU) razmišlja o pridruživanju Azijskoj nogometnoj konfederaciji (AFC) nakon što ga je kaznio Europski nogometni savez (UEFA) zbog ruske invazije na Ukrajinu.

- Mislim da je došlo vrijeme da se ozbiljno razmotri prelazak u azijsku konfederaciju. Ne znamo koliko će trajati zabrana ruskih klubova i reprezentacija, a izostanak s međunarodnih natjecanja bio bi katastrofa za ruski nogomet - rekao je bivši boksač, a sada zastupnik Dimitrij Pirog za Match TV.

UEFA je prije nekoliko dana protiv Rusije uvela dodatne sankcije. Ruskim klubovima neće biti dopušteno sudjelovanje u europskim natjecanjima sljedeće sezone, mušku reprezentaciju je isključila iz Lige nacija, a ženskoj reprezentaciji je zabranjen nastup na skorašnjem Europskom prvenstvu.

Foto: MIKHAIL JAPARIDZE/NEWSCOM MOSCOW, RUSSIA - MARCH 20, 2022: FC CSKA Moscow's players and staff celebrate victory in the 2021/22 Russian Premier League Round 22 football match against FC Rubin Kazan at VEB Arena. Mikhail Japaridze/TASS Photo via Newscom Photo: MIKHAIL JAPARIDZE/NEWSCOM

Rusiji je zabranjena i kandidatura za domaćina europskog prvenstva za nogometaše 2028. i 2032. godine.

Do sada je bilo nekoliko zemalja koje su zamijenile konfederaciju zbog sportskih ili sigurnosnih razloga, tako je primjerice Australija iz Oceanije preselila u Azijsku nogometnu federaciju, dok su Izrael i Kazahstan iz Azije preselili pod okrilje Uefe.

