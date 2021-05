Rukometašice Lokomotive vjeruju u preokret u Zagrebu

Rukometašice zagrebačke Lokomotive razočarane su svojom igrom u Malagi ali uvjerene da za tjedan dana u Zagrebu mogu nadoknaditi minus od četiri pogotka iz prve finalne utakmice EHF Europskog kupa.

"Loše smo otvorile utakmicu, napravile su nam seriju od čini mi se 4-0, a čim smo se našle u minusu bilo je teško. Imale smo previše oscilacija u igri, čitavo vrijeme, ne znam što nam se dogodilo...", rekla je Tena Japundža, 22-godišnje desno krilo.Malaga u subotu pobijedila Lokomotivu s 32-28, te je od početka do kraja utakmice bila u vodstvu.

"Znale smo kako one igraju, da su brze, ali možda su nas iznenadile tom svojom brzinom. Loše smo odigrale obranu a kada smo se probudile lovile smo rezultat, a tako je bilo teško", dodala je Japundža koja je zabila 6 pogodaka.

Rukometašice Malage su pokretnom obranom 4-2 blokirale vanjske igračice Lokomotive, trčale u kontre te pronalazile prostora u propusnoj obrani hrvatskih doprvakinja. Malaga, koju čitavu sezonu krasi igra u obrani i istrčavanje kontri, ostvarila je svoj cilj. S druge strane Lokomotivi ništa nije polazilo od ruke, niti u obrani niti napadu.

"Izvukle smo se na kraju s četiri razlike. Mislim da to možemo stići u Zagrebu. Uvjerena sam da ćemo uspjeti. Stizalo se i sedam-osam razlike, pa to nije toliko puno", napomenula je Japundža.

Lokomotiva je posljednju prvenstvenu utakmicu odigrala 30. ožujka a onda je zbog koronavirusa zaustavljena hrvatska liga. Poslije toga je odigrala u utorak četvrtfinalnu kup utakmicu a u petak nakon cjelodnevnog putovanja stigla u Malagu bez trenera Nenada Šoštarića koji se oporavlja od posljedica koronavirusa.

"To jesu faktori koji su u određenom dijelu doprinijeli porazu no ne možemo se vaditi na to. Trenerica je odlično vodila utakmicu, čitavo smo vrijeme bili u kontaktu s trenerom (Šoštarićem) kao da smo bili tu s njim. Jednostavno smo loše odigrale. Nisu Španjolke ništa posebno pokazale nego smo mi zakazale ovaj put. Naprosto se dogodilo", rekla je Japundža.

Kapetanica Larissa Kalaus, s 11 pogodaka najbolji strijelac utakmice, izjavila je kako su "bile zatečene njihovom dubokom obranom". "Tu su nas iznenadile, ometale su nam protok lopte u napadu. Često se događalo da bi vanjski ostao bez solucija, da bi napravile korake ili bi isteklo vrijeme za napad. Te tehničke pogreške su nas koštale u startu pa smo nastavile u lošijem ritmu", izjavila je Larissa.

Utakmica je odigrana pred dopuštenih 400 gledatelja, što je 10 posto kapaciteta dvorane, a oni su bubnjevima i navijanjem unijeli dodatnu pomutnju kod igračica Lokomotive.

"Nismo navikle igrati pred punom dvoranom, sve smo bile pozitivno uzbuđene zbog toga pa je moguće da je to unijelo i svojevrsni nemir", izjavila je Larissa, 24-godišnja vanjska igračica.

Rukometašice Malage su svjesne svoje fizičke inferiornosti izlazile visoko iz obrane i blokirale visoke vanjske igračice Lokomotive, pa odlazile u kontre.

"Jako su prodorne i čak u situacijama kada uspijemo napraviti faul ili uspijemo spojiti igračice u obrani uvijek su nalazile rješenje. One su od početka do kraja odredile način igranja i tempo što se vidjelo u našem napadu i obrani. One su igrale kako su htjele", rekla je Larissa.

"Znale smo da su to sve niže igračice i da ako bude šuteva da će to biti Silvia Arderius. Na kraju nas je i ona isprovocirala, napravile bi smo dva-tri jaka faula a onda bi ona lagano šutnula kroz nas, ali to smo sve očekivale no nismo sedobro snašle u tome", dodala je.

Arderius, srednja vanjska igračica, je sa 7 pogodaka bila najbolji strijelac španjolske ekipe.

"Ili nam se ovo dogodilo zbog dugačke pauze bez utakmica ili je greška bila u samoj ovoj utakmici, to trebamo sada vidjeti. Ali vjerujem da u Zagrebu možemo puno bolje i da ćemo skupiti glave i nadoknaditi ovih četiri razliuke. Sama činjenica da smo nekoliko minuta prije kraja gubiole sedam razlike i stigle na četiri je velika stvar zbog koje možemo biti zadovoljne", poručila je Larissa koja je u posljednjoj sekundi zabila gol za 28-32.