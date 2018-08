Rijekinih 5555 pretplatnika želi 'novi Milan'

Nekim je navijačima Rijeke ishod prethodnog pretkola u kvalifikacijama za Europsku ligu pomalo pokvario planove jer su se “palili” na karusel prema Švicarskoj, no kako je Sarpsborg u dvije utakmice nadjačao St. Gallen, hrvatski doprvak morao je u norveški gradić devedesetak kilometara južno od Osla. Utakmica Sarpsborg - Rijeka igra se u 20.45 sati. Domaćin je riječkim navijačima ostavio 400 mjesta na tribini, upitno je hoće li to popuniti jer ipak je put dalek i skup, no neki su išli i na Ovčje Otoke kad je klub s Kvarnera ondje gostovao.

Krenuli mjesec dana kasnije

U odnosu na prošlu, prvu postšampionsku sezonu, Rijeka ove godine u Europi starta čak mjesec dana kasnije. Lani je već 11. srpnja doma dočekala New Saints u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ove je godine Matjaž Kek imao puno više vremena uhodati momčad, odigrati i dva kola u HNL-u, a gostovanje kod Sarpsborga bit će svakako teži ispit od Gorice i Intera. Riječke su ambicije u pogledu Europe porasle kad im se u ponedjeljak otvorio ždrijeb u Nyonu. Umjesto nekog od renomiranih suparnika iz liga petice, Riječani će, uspiju li izbaciti Sarpsborg, igrati s pobjednikom susreta Makabi Tel Aviv – Pjunik Erevan i to otvara priliku za još jednu dugu europsku jesen, ali i za dobru zaradu te spektakle kakvi su bili lanjski protiv Milana ili AEK-a, Olympiakosa... Bio bi to lijep bonus i za 5555 navijača koji su kupili godišnje ulaznice. No, prepreku po prepreku. Rijeka već u Norvešku ide po dobar rezultat, bilo bi teško stizati prednost Sarpsborga na Rujevici...

– Radi se o dobroj, čvrstoj ekipi. Pokazali su i protiv Švicaraca da znaju igrati nogomet. Dobili smo sve informacije i pripremili smo se. Znamo što tražimo u Norveškoj, ali znamo i njihovu snagu i ne podcjenjujemo ih. Idemo pokušati pobijediti i prije svega zabiti gol u gostima. Mi smo zasad izgledali dobro, iako smo i sami svjesni da ima još puno rezervi u našim redovima. Najbitnije je da budemo složni i sve prepreke su premostive – kaže Dario Čanađija koji je nakon povratka iz Ljubljane i odlaska Bradarića zauzeo mjesto u veznom redu.

Između Norvežana – derbi

A između dvije utakmice s Norvežanima – pravi spektakl! U goste na Rujevicu dolazi grogirani Hajduk, gladan bodova nakon što je u prva dva kola osvojio samo jedan. Kekova momčad u boljoj je formi, no u jadranskom derbiju nema favorita. Uostalom, Kopić je prvi Hajdukov trener koji je uspio pobijediti na Rujevici, netom nakon što je sjeo na klupu.