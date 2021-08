Remi u velikom derbiju: Liverpool nije iskoristio igrača više protiv Chelseaja

U derbiju 3. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Chelsea su na Anfieldu igrali 1:1 (1:1).

Goste je u vodstvo lijepim pootkom glavom u 22. minuti doveo Havertz makon ubacivanja iz kuta Jamesa, a na konačnih 1:1 poravnao je Salah iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Domaći su dobili 11-erac nakon što je sudac Taylor pregledom snimke ustanovio kako je James igrao rukom na svojoj gol-liniji i tako spriječio zlazak lopte u mrežu pa je stoga osim na bijelu točku pokazao i crveni karton braniču Chelseaja.

Gosti iz Londona ipak su uspjeli čitavo drugo poluvrijeme s igračem manje obraniti svoj gol i osvojiti bod.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je drugo poluvrijeme za Chelsea. Ovim remijem Liverpool i Chelsea ostali su poravnati na ljestvici, sada dijele drugo mjesto sa po sedam bodova, koliko ima i vodeći West Ham United te četvrti Everton.

Ranije u subotu je suparnik zagrebačkog Dinama u skupini H Europske lige, West Ham United na svom terenu odigrao 2:2 (1:0) s Crystal Palaceom. West Ham je dva puta vodio, a kod oba pogotka ulogu je imao njegov najbolji igrač Michail Antonio, on je u 39. minuti asistirao Fornalsu za 1:0, da bi u 68. minuti bio strijelac za 2:1. No, gosti su se oba puta uspijevali vratiti i to zahvaljujući Gallagheru koji je pogađao za 1:1 u 58. i 2:2 u 70. minuti.

Dinamo i West Ham susrest će se u 1. kolu u Zagrebu 16. rujna, dok je njihov dvoboj u Londonu na programu u posljednjem 6. kolu 9. prosinca.