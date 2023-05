Realu statistika uoči Cityja ne ide u prilog, ovaj rezultat za kraljeve je ubitačan

Kladionice, stručnjaci, nogometni fanovi, ma gotovo svi predviđaju da je ovo godina Manchester Cityja. Momčad Pepa Guardiole na korak je do naslova prvaka Engleske, ali i na korak do finala Lige prvaka.

U prvoj utakmici polufinala protiv Real Madrida igrali su 1:1. Na uzvratu danas (21 sat, HRT 2) na Etihadu sve su karte otvorene.

Kako zaustaviti Haalanda?

Ne može se zažmiriti na činjenicu da Manchester City u svojim redovima ima Erlinga Haalanda, koji je trenutačno najbolji strijelac Lige prvaka s 12 pogodaka. Štoviše, Norvežanin ima priliku srušiti rekord po broju pogodaka u jednoj sezoni ovog elitnog natjecanja.

Postiže u prosjeku više od jednog gola po utakmici, već danas ima priliku povećati statistiku, a ode li Manchester City u finale, šanse su mu još veće.

U najboljem klupskom natjecanju na svijetu rekord drži Cristiano Ronaldo, koji je u sezoni 2013./2014. zabio 17 golova.

Inače, Erling Haaland već zna što je to biti prvi strijelac Lige prvaka jer to je postigao u sezoni 2020./2021., tada je u dresu Borussije Dortmund postigao deset golova.

Prošle sezone najbolji je bio Karim Benzema s 15 pogodaka, a Haalandu do Ronaldova rekorda nedostaje pet pogodaka.

I nije nemoguće da ih dostigne, jer City je favorit za naslov prvaka. Realu pak ne idu u prilog statistika i povijest.

Naime, ona kaže da je rezultat od 1:1 u polufinalu ovog natjecanja ubitačan za Madriđane. Do sada se takva situacija dogodila četiri puta i Real je svaki put pao. Prvi se put to dogodilo u Europskom kupu 1975./1976. protiv Bayerna.

Kada je pak o građanima riječ, recimo da statistika kaže da su posljednjih 18 utakmica na domaćem terenu bez poraza u svim natjecanjima. A, eto, baš se uzvrat igra na njihovu Etihadu.

Kako god da ovaj susret završio i tko god prošao u finale, bit će to svakako posebna utakmica za trenera Real Madrida Carla Ancelottija (63). Naime, on danas postavlja novi rekord u Ligi prvaka. Bit će to njegova 191. utakmica u ovom natjecanju, čime nadmašuje Sir Alexa Fergusona (190).

Ancelotti je već jedini trener koji je osvojio klempavi pehar četiri puta, a do sada je vodio 190 utakmica s osam klubova: Milan, Chelsea, Bayern, Juventus, PSG, Parmu, Real Madrid i Napoli.

Modrić u prvih 11

– Imam jasnu ideju o tome koja će momčad igrati u srijedu, uopće ne sumnjam. Osjećamo se samouvjereno. Imam jaku klupu s igračima koji mogu dati doprinos. Prošle godine igrači koji su ušli s klupe pomogli su nam da osvojimo Ligu prvaka – rekao je Ancelotti.

Razgovara se posljednjih dana i o Camavinginoj ozljedi, ali sam trener rekao je da nije strašna i da će se oporaviti. Prema Uefinoj stranici ovo su moguće postave za današnji susret, a od prve minute trebao bi zaigrati hrvatski kapetan Luka Modrić.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.