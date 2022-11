Real Madrid na krilima Luke Modrića osigurali osminu finala LP, Juranović promašio penal

Ranije je Real osigurao proboj u osminu finala natjecanja gdje brani prošlogodišnji naslov, a ovom je pobjedom definitivno osigurao prvo mjesto u skupini ispred Leipziga. U zadnjem kolu je, pak, njemačka momčad osigurala osminu finala nakon pobjede u Varšavi protiv Šahtara od 4-0.

U prvom poluvremenu utakmice na Santiago Bernabeu između Reala i Celtica su dosuđena čak tri jedanaesterca. Već u petoj minuti Real je poveo, a strijelac s bijele točke je bio Luka Modrić. Hrvatskom nogometašu, koji je bio kapetan Reala u ovom susretu, bio je to četvrti gol ove sezone. Dva je dao u La Ligi i dva u Ligi prvaka, oba škotskoj momčadi.

U 21. minuti je bilo 2-0 nakon što je Rodrygo realizirao jedanaesterac, dok su gosti u 35. minuti imali šansu smanjiti. Dosuđen je novi jedanaesterac, ali hrvatski reprezentativac Josip Juranović nije bio precizan kao njegovi prethodnici. Pucao je jako, ali vratar Reala Thibaut Courtois je obranio njegov udarac.

Od 51. do 71. minuti Madriđani su svakih deset minuta postizali nove golove, a za 5-0 su zabijali Marco Asensio, Vinicius Junior i Valverde. Gosti iz Glasgowa su na kraju ipak stigli do počasnog pogotka, u 84. minuti je konačni rezultat postavio Jota.

Modrić je igrao do 66. minute, a Juranović cijeli susret za goste.

U Varšavi je ukrajinski Šahtar trebao pobjedu protiv Leipziga za proboj na drugo mjesto i prolazak u osminu finala, ali momčad koju vodi hrvatski strateg Igor Jovićević nije uspjela u tome. Leipzig je pobijedio, a veliki korak prema osmini finala napravio je već u 10. minuti kada je Nkunku zabio za 1-0.

Dodatno su gosti potvrdili vodstvo na startu drugog poluvremena kada je u 50. minuti, iz blizine i gužve, spretno reagirao Andre Silva i pogodio za 2-0, a sve je riješeno u 62. kada je odlična akcija Leipziga okončana golom Szoboszlaija za 3-0. U strijelce za Leipzig se upisao i Dani Olmo, nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama, koji je u igru ušao u 67. minuti, a već iduće minute je lijepo plasirao loptu u mrežu za 4-0.

Joško Gvardiol je za Leipzig odigrao cijelu utakmicu, dok je u redovima Šahtara od 60. minute zaigrao Neven Đurasek.

Šahtar će u nastavku sezone igrati u Europskoj ligi, dok Celtic ispada iz Europe.

