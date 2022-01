Real Madrid na društvenim mrežama jasno da do znanja kako vidi Luku Modrića

Real Madrid odao je počast Luki Modriću na društvenim mrežama nakon osvajanja 12. španjolskog Superkupa, u kojem je baš kapetan vatrenih zabio gol za 1:0 protiv Athletic Bilbaa te na taj način otvorio put prema konačnih 2:0.

- Modrić = magija.

Tako piše uz fotografiju Luke kao mađioničara koji barata kartama. Kao što barata loptom i igrom kraljevskog kluba cijele ove sezone. A i igrom reprezentacije.

Iako će napuniti 37 u 2022., to se ne osjeti i kao da zbog toga Luka dodatno uživa. Vidi da godine mogu biti samo broj, ali svjestan je i da čarolija može ubrzo biti gotova. No svjestan je i da to nije bitno, da je bitno uživati u trenutku.

Što će biti sutra ili za godinu dana, briga je za sutra ili godinu dana. To se tiče i "statusa quo" oko ugovora s Realom, koji još uvijek nije potpisao jer postoje neke sitne prepreke kao činjenica da bi Luka dvogodišnji, a vodstvo jednogodišnji.