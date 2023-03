Real Madrid izborio četvrtfinale, slavili su protiv Liverpoola golom Karima Benzeme

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su na Santiago Bernabeu pred 63.000 gledatelja pobijedili Liverpool sa 1-0 potvrdivši uvjerljivih 5-2 s Anfielda. U susretu s mnogo prilika na obje strane pogodak odluke zabio je Karim Benzema u 78. minuti na asistenciju Viniciusa Juniora. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić pružio je još jednu dojmljivu partiju, a u 82. minuti je zamijenjen uz ovacije Bernabeua.

Nakon što je na Anfieldu slavio sa 5-2, "Kraljevski klub" je uzvratu kontrolirao veći dio utakmice i gotovo rutinski potvrdio prolaz među osam najboljih. Real Madrid ne samo da je imao tri pogotka prednosti nad Liverpoolom nakon prve utakmice, već i ogromnu psihološku prednost nad "Redsima, nakon što su pobijedili u šest od zadnjih sedam međusobnih susreta u Ligi prvaka. Nakon večerašnjeg ogleda taj se broj popeo na sedam pobjeda u zadnjih osam međusobnih ogleda.

"Kraljevski klub" je čak 27. put prošao dalje od 28 pokušaja u Kupu prvaka i Ligi prvaka kada je pobijedio u prvoj utakmici u gostima, s iznimkom poraza od Ajaxa u ovoj fazi u sezoni 2018-19. Kao što se i očekivalo bila je to još jedna otvorena i atraktivna utakmica. Nažalost, ovoga puta ne i toliko efikasna kao na Anfieldu gdje je postignuto sedam golova.

U prvom poluvremenu vidjeli smo čak 16 udaraca prema vratima Thibauta Courtoisa i Alissona, ali ne i golove. "Redsi" su već u sedmoj minuti mogli do vodstva, no Courtois je obranio udarac Darwina Nuneza. Šest minuta kasnije "zicer" je imao Vinicius Junior, ali je Alisson refleksno obranio. U 20. minuti Eduardo Camavinga je pucao s ruba kaznenog prostora, no brazilski vratar je skrenuo loptu u gredu. Samo dvije minute kasnije sa 18 metara je opalio i Luka Modrić, no pucao je tik uz vratnicu. U 33. minuti je uzvratio Nunez, ali je Courtois još jednom odlično reagirao.

Do kraja poluvremena prilike su imali na Vinicius s jedne i Cody Gakpo s druge strane, ali bez promjene rezultata. Prvu veliku priliku u nastavku vidjeli smo u 52. minuti. Karim Benzema je odličnim proigravanjem gurnuo Federica Valverda u situaciji jedan na jedan s golmanom, međutim Realov igrač je loše reagirao. U 63. minuti Modrić je ponovo pokazao svoju klasu. Sjajnim potezom se rješio svog čuvara, a potom ubacio do Valverdea koji je pucao glavom po golu, malo previsoko.

Ako je uopće i bilo dvojbe, odluka o putniku u četvrtfinale razriješena je u 78. minuti golom Karima Benzeme nakon dodavanja Viniciusa koji je pucao, ali se spetljao, pa potom asistirao francuskom napadaču. U sudačkoj nadoknadi Rodrygo je mogao zabiti za 2-0, no njegov udarac je pred golom blokirao Konstantinos Tsimikas. Grčki branič je pritom igrao rukom, no njemački sudac Felix Zwayer je nakon video pregleda presudio kako se ne radi o kaznenom udarcu.