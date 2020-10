Real Madrid i dalje bez svog 'doma' i ove sezone u Ligi prvaka

Nogometni gigant Real Madrid ovu će sezonu domaće utakmice Lige prvaka igrati na stadionu Alfredo Di Stefano u klupskom trening centru jer se mitski Santiago Bernabeu renovira, priopćila je UEFA.

Stadion Alfredo Di Stefano ima kapacitet od 6000 mjesta i Real od lipnja na njemu igra utakmice Primere. Kako se sve utakmice Lige prvaka igraju bez gledatelja, u "Kraljevskom klubu" su procijenili da im je isplativije igrati na zamjenskom stadionu, dok se u međuvremenu Bernabeu renovira.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL La Liga Santander - Real Madrid v Real Valladolid Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Real Valladolid - Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spain - September 30, 2020 General view inside the stadium before the match REUTERS/Sergio Perez SERGIO PEREZ

No, iz Rela su priopćili da je moguć povratak na Bernabeu u nokaut-fazi Lige prvaka ili ako se u međuvremenu vrate gledatelji na stadione.

Zamjenski stadion je UEFA-i prijavio i ukrajinski Šahtar iz Donjecka koji utakmice u svom gradu i stadionu zbog ratne situacije ne igra od veljače 2014. godine. Zbog toga će sve utakmice Lige prvaka igrati na Olimpijskom stadionu u Kijevu.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: La Liga Santander - Real Madrid v Atletico Madrid FILE PHOTO: Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Atletico Madrid- Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 1, 2020 Real Madrid fans inside the stadium before the match REUTERS/Juan Medina/File Photo Juan Medina