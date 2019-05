Real je spreman prodati Modrića! Otkriveno je i za koliki iznos

Španjolski mediji proteklih dana detaljno pišu o tome kako će Real Madrid izgledati iduće sezone, a nerijetko spominju i Luku Modrića.

Španjolski AS tako je za vikend objavio članak u kojem se navodi da trener Real Madrida Zinedine Zidane sumnja u Luku Modrića i pita se može li hrvatski kapetan ponoviti svoja najbolja izdanja.

Modrić je prošle sezone dobio ponudu Intera i čak je razmišljao o odlasku, ali ga je Real zadržao poboljšanjem ugovora. Kraljevi nisu mogli dozvoliti da nakon odlaska Cristiana Ronalda ostanu bez još jednog važnog igrača.

No, Real ga je sada spreman pustiti ako dođe prava ponuda. Kraljevi će ovoga ljeta prihvatiti svaku ponudu za Modrića koja premašuje 90 milijuna eura, piše Diario Gol, ali i dodaje:

- Zbog njegovih godina čini se gotovo nemogućim da Real dobije taj iznos.

Modrić je prošlog ljeta napravio senzaciju s Hrvatskom i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojio drugo mjesto. No, to ga je iscrpilo pa je ima vrlo tešku sezonu u Realu koji je ove godine sasvim podbacio. To je prije nekoliko dana potvrdio i bivši napadač Real Madrida Predrag Mijatović koji je rekao "Modriću je jako teško".

