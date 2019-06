Rakitića shrvala vijest o Reyesovoj smrti, od 'brata' se oprostio dirljivim riječima

Hermano solo dios sabe porque te a llevado tan pronto de este mundo , vivirás en mi corazón por el resto de mis días ,estoy roto de dolor , gracias por dejarme esos bellos recuerdos ,te quiere tu hermano rubio 🙏 descansa en paz manito ❤️

