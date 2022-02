PSG teško poražen na gostovanju kod Nantesa, Neymar promašio penal

Vodeći sastav francuskog nogometnog prvenstva PSG poražen je na gostovanju kod Nantesa sa 1-3 u susretu 25. kola Le Championnata.

PSG je prvi put od studenog započeo susret s ubojitim trojcem Messi - Neymar - Mbappe. Brazilac se oporavio od ozljede gležnja i vratio se na teren u utorak u ogledu Lige prvaka protiv Real Madrid, no tada je ušao u igru u 73. minuti. Protiv Nantesa je Mauricio Pochettino od prve minute zaigrao s triom "MNM".

Međutim, domaćin je već u četvrtoj minuti poveo golom Randala Kolo Muanija. Na 2-0 je povisio Quentin Merlin u 16. minuti, a fantastično prvo poluvrijeme Nantesa zaokružio je Ludovic Blas golom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi nakon što je Georginio Wijnaldum igrao rukom u šesnaestercu.

PSG je već u drugoj minuti nastavka uspio smanjiti preko Neymara, a Brazilac je u 59. minuti imao priliku vratiti goste u život. Međutim, nije uspio realizirati kazneni udarac. Pucao je u donji desni kut, ali je Alban Lafont zaustavio njegov pokušaj. Bio je to Lafontov treći obranjeni jedanaesterac od posljednja četiri. Parižani su do kraja susreta imali još nekoliko prilika, no rezultat se više nije mijenjao.

Ovo je tek drugi poraz PSG-a ove sezone u prvenstvu, prvi su doživjeli kod Rennesa u listopadu prošle godine.