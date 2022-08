Prvi trofej Bubamari, Englezi oduševljeni: 'Ovo je turnir na najvišoj razini'

Pobjednik 13. međunarodnog turnira Bubamara kup, momčad je NK Bubamare, prvi put u povijesti ovog turnira. Na turniru održanom na terenima s umjetnom travom u Prečkom, škola nogometa ovog zagrebačkog kluba bila je najbolja u kategoriji 32 momčadi igrača do 12 godina. U toj su kategoriji sudjelovale 32 momčadi, a klinci iz Bubamare u finalu su pobijedili vršnjake iz Lučkog s 2:0. Treće mjesto osvojio je Primorac iz Stobreča.

Najbolji strijelac bio je Toma Ivančić (NK Adriatic Split), najbolja igračica je Letizia Ljutić (NK Bubamara), a titulu najboljeg vratara pripala je Mihaelu Golubiću (NK Bubamara).

Ukupno gledajući u dvije kategorije (2012. i 2013. godište) na Bubamara kupu ove su godine sudjelovale 52 momčadi iz šest država. Vrijedi spomenuti da je na turniru sudjelovalo preko 800 igrača iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Engleske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

U kategoriji igrača rođenih 2013. godine turnir je osvojio bugarski Nacional. Momčad iz Sofije u finalu je s 2:0 svladala HAŠK s 2:0. Treće mjesto osvojila je slovenska momčad Brinje Grosuplje. Najbolji strijelac bio je Antonio Kalinov (FC Nacional Sofija),

najbolji igrač Hristo Zlatinov (FC Nacional Sofija) dok je najbolji vratar Mateo Delić (NK HAŠK). Nagrade najboljim momčadima i pojedincima podijelio je Željko Bogadi, instruktor Zagrebačkog nogometnog saveza.

Stipe Tokić, organizator i voditelj Bubamara kupa, već dvadesetak godina radi na sličnim projektima. Njegove momčadi sudjelovale su na nekim od najprestižnijih omladinskih turnira u cijelom svijetu, od Švedske, Italije, Engleske, Kine, Portugala, Španjolske, Austrije, Sjeverne Makedonije...

- Zahvalio bi se svim sudionicima na dolasku, a posebno momčadi iz inozemstva koje se dugo putovale kako bi sudjelovale na Bubamara kupu. Veliko hvala i svim volonterima, odnosno svima koji su, na bilo koji način, pomogli u organizaciji ovog turnira. Cilj turnira je druženje, sklapanje novih prijateljstava djece iz različitih država i krajeva, razvoj nogometa i nogometne igre - istaknuo je Stipe Tokić.

Sve inozemne momčadi koje su sudjelovale na Bubamara kupu, kući će se vratiti s odličnim iskustvima.

- Turnir je zaista organiziran na visokoj razini, u svakom i najsitnijem detalju. Od smještaja, hrane i tretmana. Vidio sam dosta zanimljivih igrača koji su već sada u tehničkom i taktičkom smislu na iznimno visokoj razini. Rekao bih da je kvaliteta turnira usporediva s onima kakve organiziraju najbolji engleski klubovi i slični sportski sustavi. Ne samo engleski, već i ostali veliki klubovi u Europi. Ovo je sjajan projekt kojeg bi zaista trebalo podržati na najvišoj državnoj razini. Tako mi radimo u Engleskoj jer je to sjajan put za razvoj mladih igrača. Zapravo, ključna je stvar u pravilnom usmjeravanju klinaca, bez obzira na to hoće li uspjeti u nogometu ili ne. To su neke ključne stvari za razvoj društva - kazao je Mus Turray, direktor nogometne akademije Pro Touch iz Londona čija je momčad sudjelovala na Bubamara kupu.

Dosadašnji pobjednici turnira:

2010.HNK Cibalia Vinkovci

2011.GNK Dinamo Zagreb

2012.GNK Dinamo Zagreb

2013.NK Zagreb

2014.FK Vojvodina Novi Sad

2015.GNK Dinamo Zagreb

2016.GNK Dinamo Zagreb

2017.GNK Dinamo Zagreb

2018.GNK Dinamo Zagreb

2019.GNK Dinamo Zagreb

2020.HNK Rijeka

2021.FC Nacional Sofija

2022.NK Bubamara Zagreb