Prvi susret Cibone i Cedevite koja ipak pripada samo Sloveniji

Ove nedjelje (17 sati) prvi put sučelit će se novoformirana Cedevita Olimpija i Cibona, nekad veliki rivali sa zagrebačkih parketa. Zbit će se to ovaj put na parketu ljubljanskih Stožica, pod novim krovom nekad uspješnog zagrebačkog kluba koji je, odlukom svog predsjednika Tedeschija, sreću potražio izvan granica Hrvatske.

No, koliko god ga oni kojima je to neka vrsta obveze još uvijek smatrali hrvatskim klubom, Ljubljančani ga još više smatraju slovenskim. Uostalom, bez obzira na to koliko tvojih bivših zaposlenika u njemu radilo, ti ipak pripadaš onoj zemlji čije nacionalno prvenstvo igraš i pod čijim nebom igraš domaće utakmice.

Stoga će biti zanimljivo vidjeti koliko će “zmajčeki” u ovoj utakmici imati svojih navijača. Nešto će ih zacijelo doći iz Zagreba, no puno su im važniji oni domaći, ljubljanski. Jer jedino uz njih Stožice žele biti “zmajevo gnijezdo”, kao što to najavljuju na službenim stranicama ABA lige.

– Cibona je vrlo dobra momčad, no mi u ABA ligi želimo nastaviti pobjeđivati. Nakon što smo u Eurokupu izgubili od Unicsa, jer smo posustali u posljednjoj četvrtini, protiv Cibone moramo igrati s više samopoštovanja i agresivnosti – kaže trener Ljubljančana Slaven Rimac koji kreće po drugu regionalnu “zmagu”.

Njegov kolega s Cibonine klupe Ivan Velić ide po prvu pobjedu jer vukovi su izgubili domaću utakmicu 1. kola od Mornara:

– Gostujemo kod jake momčadi u koju je puno uloženo i njihova su očekivanja visoka. Imaju izuzetan tim, no i naša prilika postoji i, ako se ukaže, pokušat ćemo je iskoristiti.

