Pročitajte sve o igri Benfice, što je Portugalcima forte, a što su im mane

Analiza Benficine igre sigurno je zadnjih dana glavna opsesija najbližih suradnika Nenada Bjelice. S mladim hrvatskim trenerom Markom Lozom pokušali smo ukazati na nekoliko ključnih stvari u igri Benfice.

Treba paziti na dijagonale

– Benfica je momčad koja ima tehničku superiornost i momčad koja teži tehničkoj izvedbi od zadnje linije, pa do napadača – počeo je Lozo.

Postoji nekoliko momenata o kojima treba voditi računa.

– Igru im otvaraju dva stopera s visoko podignutim bekovima, te krilima koja su u međuprostorima. U tim trenucima napadači traže dubinu iza zadnje linije. Većinu napada preko desne strane otvaraju preko stopera koji u pravilu traži dubinsko dodavanje za nekog od napadača između linija. To će protiv Dinama najvjerojatnije biti Dias koji ima izvrsnu tehniku i odličnu distribuciju.

Kada otvaraju igru preko lijeve strane, to se u pravilu događa preko Gabriela koji se izvlači u međuprostor i distribuira lopte. Također, treba posebno pripaziti, jer često mijenjaju strane dijagonalnim dodavanjima.

U sustavu akav prakticira Dinamo, u tim situacijama dijagonalu će morati zatvarati izlaskom stopera. Jer, dijagonalna dodavanja protiv sustava s tri vezna, kako igra Dinamo, može biti jedna od opasnosti – naglašava Lozo i dodaje:

– Ključ njihove kvalitete je kreacija za koju su zaslužna četvorica igrača vezne linije koja su pozicionirana u asimetrični kvadrat gdje u tom slučaju u središnjici imaju brojčanu nadmoć. Ono što je veliki forte ove momčadi dva su napadača koja djeluju po dubini. Posebno dominira Félix.

A Benfica u defenzivi?

– Dosta igraju visoki presing usmjeravajući loptu na jedan od bokova, nakon čega rade presing po povratku lopte na stopera. Benfica će imati problema ako tako bude igrala u obrani. Posebice ako Dinamo bude na visokoj tehničkoj razini kao što je to bio slučaj do sada. Pritom mislim i na sve mehanizme igre u fazi napada. Dinamo ima mehanizam igre po širini, odnosno, krilnim pozicijama gdje dosta dobro razvuče protivnika. To bi, na ovaj Benficin stil igre u fazi obrane, trebalo odgovarati modrima.

Lozo ističe još jedan poseban detalj.

– Defenzivna tranzicija jedna im je od najboljih karakteristika. Rade brzi reposjed, odnosno vraćaju izgubljenu loptu. Taj segment igre rade odlično. Igrači najbliži lopti odmah napadaju, dok ostali sužavaju prostor.

Postoji i još jedna ‘caka’.

– No, ako u defenzivnoj tranziciji ne uspiju osvojiti loptu, otvara se veliki prostor po bočnim pozicijama koje onda pokušavaju zatvoriti pomicanjem zadnjeg veznoga u zadnju liniju. To im može biti problem, jer se u tim situacijama otvara prostor ispred zadnje linije u centrali. Upravo ovo zadnje navedeno jedna je od ključnih stavki u načinu Dinamove igre protiv Benfice. Tu do izražaja mora doći Dinamova tranzicija preko Mislava Oršića, odnosno Bruna Petkovića.

Važna je tranzicija

Kako bez Hajrovića i Ademija?

– To je ogroman problem. Bez Hajrovića će Dinamo imati ozbiljnih problema u tranziciji. Također, Benfica je pokazala da je puno opasnija po lijevoj nego po desnoj strani. Grimaldo je puno opasniji nego primjerice Corchia. Tu bi Dinamo mogao imati problema ako se ta desna strana ne zatvori onako kako je to Ademi radio protiv Viktorije. Ako bude igrao Amer Gojak, onda mora biti puno defenzivniji u odnosu na onu prvu utakmicu u Plzeňu – zaključio je Lozo.