Ratna podrška Azovu na tribini i hrpa žestokih poruka Torcide i Boysa: Uhićeno 12 navijača

Tijekom utakmice visokog rizika između Dinama i Hajduka u Maksimiru na tribinama se okupilo 14 tisuća gledatelja koji su unatoč hladnoći i standardnom komforu oronulog Maksimira došli pogledati veliki derbi. Bilo je problema na putu, dio navijača Hajduka nije se probio do Zagreba jer su tijekom dana zbog užasnih uvjeta zatvoreni svi cestovni pravci s mora prema unutrašnjosti. No ima i onih koji su se probili do Zagreba ali neće odmah natrag kući: MUP javlja kako je do kraja prvog dijela susreta uhićeno deset gostujućih navijača kao i dva domaća.

Kasnije se očekuje i detaljniji izvještaj hrvatske policije koja cijeli dan jakim snagama osigurava mir i prati navijače putem od Splita do Zagreba.

'Unatoč lošim vremenskim uvjetima preprata navijača protekla je normalno te su gostujući navijači sigurno prepraćeni do “sterilne zone“ stadiona Maksimir', izvijestili su uoči utakmice iz MUP-a.

Kako je izgledao ulazak navijača Hajduka na Maksimir pogledajte u videu snimljenom točno u 15 sati, kad je utakmica započela. Hajduk je teško poražen (4:0).

Na tribinama su svoju predstavu odradili i navijači Dinama. Transparentima su podržali Ukrajinu u borbi protiv Putinove krvave invazije, a posebnu podršku poslali su i zarobljenim pripadnicima AZOV-a, najradikalnije brigade koja brani Ukrajinu od početka rata. Boysi su u prijateljskim odnosima s navijačima iz Ukrajine još od Domovinskog rata, a neki od navijača iz Zagreba borili su se u ukrajinskom ratu protiv agresora. Žestoke poruke dizali se na sjeveru kao i na jugu Maksimira, Boysi su razvili i veliku poruku Kaj je? preko cijelog Sjevera, a baklje su letjele s njihove tribine i u teren. Toricda je ipak iznenadila reakcijom na kraju susreta - svoje igrače nije zasula uvredama nakon katastrofe na terenu.

Policiji smo postavili i pitanje što će biti s navijačima koji su stigli iz Dalmacije, ali trenutno nemaju slobodan pravac za povratak kući. Odgovor ćemo objaviti čim, ga primimo.

- Od 14.30 do daljnjega nema slobodnog cestovnog pravca za sve skupine vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto. U Gračacu je otvoren prihvatni centar za putnike zapele u prometu, na adresi Nikole Tesle 37, kod mosta u Gračacu, zadnja je poruka objavljena iz policije.