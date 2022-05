Prepuna Kutija šibica u nikad napetijem derbiju Zagreba i Nexea: 'To će biti rat'

Samo nekoliko dana nakon velikog uspjeha, plasmana na završni turnir Europske lige, rukometaše Nexea čeka veliki hrvatski derbi. Naime, u subotu (dvorana Kutija šibica u 18 sati) PPD Zagreb ugostit će Našičane, u posljednjem kolu Paket24 Premijer Lige za prvaka. No daleko do toga da je to odlučujuća utakmica jer će ove sezone prvak Hrvatske postati momčad koja prva osvoji šest bodova. Našičani već imaju dva boda na svom kontu jer su pobijedili "plinare" na svom parketu. Današnji je susret psihološki važniji za zagrebaše, koji moraju pobijediti kako bi se bodovno izjednačili (2:2). U slučaju slavlja Nexea, naslov bi se opasno približio Našicama jer bi im u tom slučaju nedostajala samo dva boda. Sistem je takav da je prvoplasirana momčad Lige za prvaka domaćin u prvoj sljedećoj utakmici. Dakle, ako pobijede "plinari" ili odigraju neodlučeno, oni će biti prvi, a pobijedi li Nexe, onda će oni biti prvi.

Želimo broj jedan

– Ovim putem čestitam Našičanima plasman na Final4 Europske lige. Mi smo se kompletirali i zdravstveni bilten puno je bolji nego što je bio zadnjih 40-45 dana. Naravno da nismo u idealnom stanju, ali raduje me što smo kompletni, uz napomenu ranijih ozljeda Kavčiča i Sirotića. Razmišljamo isključivo u pravcu pobjede i vjerujem u snagu naše momčadi na domaćem terenu. Fokusirani smo na pripremu utakmice, analiziramo i igru Nexea, no uvjeren sam u našu pobjedu, a tako razmišlja i cijela ekipa – istaknuo je Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba.

Našičani su u velikom naletu?

– Istina, imaju sigurno dobru, pozitivnu atmosferu. Ali, imamo i mi odličnu atmosferu, moji igrači jedva čekaju da počne utakmica. U puno boljem smo igračkom stanju nego onda kada smo izgubili u Našicama i kada nam je nedostajalo dosta igrača. Istina, tek smo se kompletirali prije nekoliko dana, ali to će biti dovoljno da ostvarimo svoj cilj, a to je isključivo pobjeda, s bilo kojom razlikom. Može i od jednog pogotka. Želimo broj jedan uoči doigravanja. Našičani su možda u boljem ritmu utakmica jer su u zadnje vrijeme odigrali nekoliko jakih utakmica, dok smo mi igrali s puno slabijim suparnicima u domaćoj ligi – kaže Obrvan.

Kako zaustaviti brzu igru Našičana, kako zaustaviti Jaganjca, koji po utakmici ima barem 15, 16 šutova?

– Dobro smo ih analizirali i imamo način kako ih zaustaviti. Naravno, to kako ih zaustaviti, sačuvat ću za sebe jer ne smijem otkrivati baš sve tajne. No nije samo Nexe Jaganjac, imaju oni jako puno kvalitetnih igrača. Tu je Kević, Vejin, oba krila su sjajna, a pogotovo vratari koji su trenutačno u jako dobroj formi. Mi moramo od prve minute "otupiti" njihove udarne igle i to je recept za pobjedu – istaknuo je trener "plinara".

Kakva je situacija s Vašim vratarima?

– S obzirom na to da smo imali samo tri utakmice, u posljednje vrijeme ne mogu procijeniti u kakvoj su trenutačno formi jer su to bile utakmice u kojima smo lagano pobjeđivali. Matej Mandić ima jednu lakšu ozljedu pa ćemo tek na dan utakmice odlučiti tko će braniti. Imamo tri podjednako dobra vratara. Uz Mandića, tu su iskusni Slavić i Ivić – rekao je Obrvan.

Kutija šibica bit će dupkom puna

Jakov Gojun odigrao je jako puno ovako važnih utakmica u svojoj karijeri.

– Čeka nas jedna teška utakmica u subotu. Nexe je ekipa koja je u uzlaznoj putanji. No oni znaju da smo mi Zagreb, a ja čvrsto vjerujem da ćemo danas pokazati da smo bolji od njih. Za sve ispod pet razlike neću kazati da je neuspjeh, ali tako moramo odigrati. Malo su nas ozljede poremetile, ali napokon smo na okupu i treniramo dobro te smo spremni za derbi. Oni moraju znati da dolaze u Kutiju šibica i da će to biti jedan rukometni rat iz kojeg vjerujem da ćemo mi izaći kao pobjednici – istaknuo je Gojun.

Marin Šipić dobro poznaje momčad Nexea, uostalom igrao je tamo nekoliko sezona.

– Iskreno, motivirani smo sto posto. Svaka čast njima na rezultatima u Europskoj ligi, ali u Zagrebu za njih nema prolaza. Znamo sve njihove prednosti, ali i mane. Znam da će sve oči biti uprte u Jaganjca. Činjenica je da ga sigurno nećemo ostaviti na nula pogodaka, ali napravit ćemo sve da njegov učinak ne prijeđe granicu od pet, šest pogodaka. Vjerujem u našu obranu, vjerujem da ćemo nametnuti svoj, spori ritam i da im nećemo dozvoliti jurnjavu. Koliko sam čuo, dvorana će biti dupkom puna, Ne sjećam se kada sam igrao u Kutiji šibica pred 1200 gledatelja, koliko ih stane u dvoranu. Bit će to rukometna fešta na kojoj ćemo mi na kraju slaviti – dodao je Šipić.

Nakon subotnje utakmice ove dvije će se momčadi vjerojatno susreti u finalu Kupa Hrvatske 15. svibnja u Poreču, na dan kada su zagrebaši prvi put postali prvaci Europe.