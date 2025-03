Preminuo slavni boksač, operacija koja mu je trebala spasiti život bila je fatalna

Američki boksač Carson Jones, poznat po svojim borbama s Kellom Brookom i Antoniom Margaritom, preminuo je u subotu, 1. ožujka, u dobi od 38 godina. Uzrok smrti su komplikacije nastale nakon operacije jednjaka, potvrdio je njegov kolega i prijatelj, bivši svjetski prvak u super-srednjoj kategoriji, Caleb Truax. Jones je početkom godine javno progovorio o svojim zdravstvenim problemima. Putem društvenih mreža obavijestio je obožavatelje da pati od gastrointestinalnih problema, stanja koje utječe na probavni trakt. Opisao je kako je tjednima mogao pojesti samo nekoliko zalogaja hrane dnevno, a ponekad nije mogao jesti ni piti uopće. Zbog toga je izgubio oko 16 kilograma. opeU siječnju je otkrio da boluje od ahalazije, rijetkog poremećaja gutanja. Dana 1. veljače objavio je da je olakšanje blizu jer ga čeka operacija jednjaka. Nažalost, tijekom oporavka došlo je do komplikacija koje su se pokazale fatalnima.

Jones je proveo dva desetljeća u profesionalnom ringu, ostvarivši 44 pobjede (32 nokautom), 16 poraza i 3 neriješena ishoda u 63 borbe. Tijekom karijere, bio je rangiran kao četvrti boksač svijeta u velter kategoriji prema IBF-u. Njegova posljednja borba bila je u listopadu 2023. godine, kada je nokautirao Jamesa Warrena u drugoj rundi.

